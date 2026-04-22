Retornan judocas cubanos con medallas, boletos y puntos para el ranking

Las selecciones de judo, masculina y femenina de Cuba retornarán cargados de medallas, boletos y puntos para el ranking, luego de competir en las Copas Centroamericanas y del Caribe Senior de Panamá y Guatemala, y el Campeonato Panamericano Senior de Panamá.

Sin duda, una fructífera gira competitiva, incluidas bases de entrenamiento, con cierre en la cita continental, en la que se despidieron con la medalla de plata en el torneo por equipos mixto, al caer en la final ante Brasil, nación que también lideró el certamen individual seguida por la mayor de las Antillas.

Los dueños de la presea plateada en el mixto, con accionar en las divisiones de 73, 90 y +90 kilogramos (kg), para los hombres, y 57, 70 y +70 kg, para mujeres, fueron Orlando Polanco, de los 66 kg, Marlón Herrera (73 kg), Rubén Romero (81 kg), Amado Montes (90 kg), Iván Felipe Silva (100 kg), Andy Granda (+100), Lian Benavides (57 kg), Daili Sentmanat (52 kg), Maylín del Toro (63 kg), Anisleidys Ur Lopez (70 kg), Lianet Cardona (78 kg) y Dayanara Curbelo (+78 kg).

De esta forma, los discípulos de Julio Alderete y Antonio Becali (m) y Boennys Chang (f) repitieron este lunes la presea de plata conseguida el fin de semana en el individual con dos medallas de oro, una de plata, detrás de los sudamericanos (6-2-6), y por delante de Estados Unidos (1-4-3), República Dominicana (1-3-3), Canadá (1-1-4), Chile (1-1-0), Colombia (1-0-2) y Venezuela (1-0-1), las ocho naciones que se repartieron las 14 coronas en disputa.

En la segunda y última jornada del torneo individual, Silva y Granda lograron medallas de plata y bronce, respectivamente, resultados que les garantizaron 560 y 400 puntos para el ranking de cara a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Cerca del podio finalizaron Lian Benavides (57 kg) y Naysdel Cardoso (90 kg), quienes se ubicaron en la quinta y séptima posiciones, respectivamente.

En el camino hacía las medallas también quedaron Rubén Romero (81 kg), Amaro Montes (90 kg), Yainet Coronado (48 kg) y Daili Sentmanat Despaigne (52 kg).

Los campeones del sábado fueron Jonathan Charón (60 kg) y Orlando Polanco (66 kg), quienes lograron 800 puntos, mientras que con el bronce y 400 unidades concluyó Dayanara Curbelo (+78 kg).

Los otros cuatro cubanos en competencia el sábado quedaron fuera del podio, con dos quintos lugares de Maylín del Toro (63 kg) y Lianet Cardona (78 kg), y un séptimo puesto de Anisleidys Ur López (70 kg), mientras que más alejado terminó Marlon Herrera (73 kg).

En el torneo individual del Panamericano compitieron 219 judocas -117 hombres y 102 mujeres- de 25 naciones, en busca de puntos para el ranking con la vista puesta en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Anteriormente compitieron en las Copas Centroamericanas y del Caribe de Panamá y Guatemala, clasificatorias para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del verano próximo en Santo Domingo.

En esas copas centrocaribeñas Cuba logró 24 medallas, 11 de oro, ocho de plata y cinco de bronce (6-4-1 y 5-4-4).

Los más destacados fueron Andy Granda, en más de 100 kilogramos (kg), con dos títulos, Orlando Polanco (66 kg/2-0-0) y Daili Sentmanat Despaigne (52 kg/2-0-0), seguidos por Maylín del Toro (63 kg/1-1-0), Jonathan Charón (60 kg/1-0-1), Marlon Herrera (73 kg/1-0-1), Dayanara Curbelo (+78 kg/1-0-1) y Anisleidys Ur López (70 kg/1-0-1).

A continuación aparecen Iván Felipe Silva (100 kg/0-2-0), Nayddel Cardoso (90 kg/0-2-0), Lianet Cardona (78 kg/0-2-0) y Yainet Coronado (48 kg/0-1-0) y Rubén Romero (81 kg/0-0-1).

Con esos resultados, Cuba logró clasificar su equipo masculino completo, y seis de las siete divisiones del femenino, con la 57 kilos sin el boleto hasta el momento.

Los mejores ubicados por el ranking centroamericano son Granda, Charón, Polanco, Maylín y Daili, todos con el tercer lugar.

En el cuarto puesto aparecen Dayanara y Herrera, mientras que en el quinto está Lianet, y en el sexto, Cardoso (90 kg), acompañado en esa misma división por Amado Montes de Oca, pero en el octavo.

Silva se ubica en el séptimo, al igual que Anisleidys, Lianet, en el octavo, Romero, en el noveno, y Lían Benavides (57 kg), en el 15, a pesar de que algunas judocas de varios países repiten por encima de ella, e incluso anfitrionas.

Recordar que los cubanos solo participaron en dos de los cinco torneos clasificatorios.

El judo es uno de los deportes con buenas posibilidades de medallas para Cuba en la lid multideportiva del verano próximo en la capital de República Dominicana.

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