Celebraron en Sudáfrica aniversario 65 de Playa Girón

Amigos y organizaciones progresistas de Sudáfrica realizaron diversas actividades conmemorativas por el aniversario 65 de la victoria de Playa Girón, en respaldo a Cuba y su soberanía, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

En Johannesburgo y Durban se efectuaron marchas frente a consulados de Estados Unidos, donde se denunció el bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla y se proclamó el lema “Cuba no está sola”, acompañado por banderas cubanas.

Paralelamente, se desarrollaron debates en espacios de reflexión como The Forge en Johannesburgo y Castle of Good Hope en Ciudad del Cabo, además de un seminario virtual organizado por grupos solidarios.

En esos encuentros se analizó la resistencia popular de abril de 1961, la dirección del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz y la continuidad histórica de la lucha de los pueblos contra el imperialismo, según los organizadores.

Las acciones se inscriben en la tradición de apoyo al pueblo cubano y en los vínculos de cooperación que unen a Sudáfrica y Cuba desde la lucha contra el apartheid.

Con estas manifestaciones, Sudáfrica reafirmó que la victoria de Playa Girón constituye un símbolo vigente de resistencia que inspira a los pueblos en su defensa de la justicia y la independencia.

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