Obtiene Yara, la vanguardia en la Emulación por el 17 de Mayo en Granma

Campesinos y cooperativistas del municipio de Yara resultaron los ganadores de la Emulación por el 17 de Mayo, en el aniversario 65 de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

Este resultado avala el desempeño de los hombres y mujeres del territorio en el cumplimiento de la producción agropecuaria y su contratación, además del funcionamiento de la organización, entre otros indicadores.

La dirección de la ANAP otorgó la condición de destacados a los municipios de Cauto Cristo y Río Cauto por el crecimiento sostenido en el trabajo en la etapa y a Yara la sede de la celebración provincial también por el Día del Campesino.

Leyanis Manso Martí, presidente de la organización anapista, reseñó en su cuenta en la redes sociales que este resultado es el fruto de la disciplina y el amor por la tierra de los cooperativistas y sus familiares.

Los campesinos granmense están responsabilizados con garantizar los mayores volúmenes de la producción, destinada el autoabastecimiento y la soberanía alimentaria del territorio.

Asimismo, aportan los productos a los centros asistenciales de la Salud Pública y de la Educación y acuden con ventas a la población en las ferias agropecuarias que se realizan los fines de semanas.

La Demajagua