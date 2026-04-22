Obtiene Yara, la vanguardia en la Emulación por el 17 de Mayo en Granma

Campesinos y cooperativistas del municipio de Yara resultaron los ganadores de la Emulación por el 17 de Mayo, en el aniversario 65 de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

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Este resultado  avala el  desempeño  de  los hombres y mujeres del territorio en el cumplimiento de la  producción agropecuaria  y su contratación,  además del funcionamiento de la organización, entre otros indicadores.

La dirección de la ANAP otorgó la condición de destacados a los municipios de Cauto Cristo y Río Cauto por el  crecimiento  sostenido  en el trabajo en la etapa y  a Yara  la sede de la celebración  provincial también por el Día del Campesino.

Leyanis Manso Martí, presidente  de la organización anapista,  reseñó  en su cuenta en la redes sociales  que este resultado es el  fruto  de la disciplina y  el amor por la tierra de  los cooperativistas y sus familiares.

Los campesinos granmense están responsabilizados con garantizar los mayores volúmenes  de la producción,  destinada el autoabastecimiento y la  soberanía alimentaria del territorio.

Asimismo, aportan los productos a  los centros asistenciales de la Salud Pública   y  de la Educación y acuden  con ventas a la población en las  ferias agropecuarias que se realizan   los fines de semanas.

La Demajagua

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