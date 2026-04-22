Pausa indefinida al fuego, Trump espera por Irán

El viaje del vicepresidente JD Vance para asistir hoy en Islamabad a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán fue cancelado mientras la incertidumbre crece en torno al futuro de un conflicto que entra en su segundo mes.

Según dijo en un comunicado un funcionario de la Casa Blanca, el viaje se suspendió «a la luz de la publicación del presidente (Donald) Trump en Truth Social que confirma que Estados Unidos está esperando una propuesta unificada de los iraníes».

Vance tenía previsto ir a la capital de Pakistán al frente de la delegación de Estados Unidos que integrarían, además, el enviado especial Steve Witkoff y el asesor principal y yerno de Trump, Jared Kushner.

A pocas horas de expirar la tregua y advertir previamente que no la aplazaría, Trump la víspera que extenderá el alto el fuego con Irán hasta que concluyan las negociaciones.

En la propia plataforma, el mandatario republicano se refirió que aguardaría por la eventual propuesta unificada para poner fin al conflicto de manera permanente basado en el hecho de que, a juicio suyo, “el Gobierno de Irán está seriamente fracturado”.

Trump subrayó que ordenó a las fuerzas armadas de Estados Unidos “continuar el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanecer listas y capacitadas”.

La pausa en los bombardeos a Irán, que debía expirar primero la noche del martes y después la tarde de este miércoles.

Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego hace dos semanas, que puso fin momentáneo a las hostilidades y dio tiempo adicional para que ambas partes pudieran negociar.

Las conversaciones de alto nivel hace una semana quedaron en punto muerto en Pakistán. El vicepresidente Vance regresó a Washington con las manos vacías a pesar de los anuncios anticipados de Trump de que habría un acuerdo.

Y a esta segunda ronda Irán no dio señales de que asistiría. Algunos observadores señalaron que los planteamientos del presidente en redes sociales han sido negativos en este proceso delicado por darle espacio a la diplomacia en la solución del conflicto.

Anoche, en Truth Social, Trump escribió que Irán no desea que se cierre el estrecho de Ormuz y que «solo dicen que quieren cerrarlo porque yo lo tengo totalmente BLOQUEADO (¡CERRADO!), así que simplemente quieren ‘salvar las apariencias’».

«Hace cuatro días se me acercaron unas personas y me dijeron: ‘Señor, Irán quiere abrir el estrecho de inmediato’. Pero si hacemos eso, nunca podrá haber un acuerdo con Irán, ¡a menos que dinamitemos el resto de su país, incluidos sus líderes!», añadió.

Trump dijo que Irán sería “una excursión a corto plazo”, que la campaña militar no pasaría de cuatro a seis semanas, pero la guerra -aunque en pausa ahora- cumplirá dos meses el 28 de abril.

La República Islámica aceptó el alto el fuego y luego las conversaciones a partir de un marco de 10 puntos que Estados Unidos habría aceptado; sin embargo, Teherán acusó a Washington de incumplimientos y de violar lo abordado inicialmente.

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