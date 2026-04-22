Seis nuevas Leyendas del Deporte Cubano en Granma

Cuatro atletas granmenses en activo y dos retirados, todos de brillantes trayectorias, fueron aprobados como Leyendas del Movimiento Deportivo Cubano.

El pelotero Alfredo Despaigne Rodríguez subcampeón olímpico, único cubano participante en cinco clásicos mundiales y recordista en jonrones para una Serie Nacional (36) figura en la relación.

También aparece en la lista el doble campeón paralímpico, titular mundial y multimedallista en distintos eventos Leonardo Díaz Aldana (atletismo).

Asimismo merecieron esa categoría las destacadas ex softbolistas Vilma Álvarez Góngora y Mercedes Arceo Guevara, varias veces campeonas nacionales con Granma e integrantes del equipo de Cuba a los Juegos de Sídney 2000.

La parapesista Leidy Rodríguez Rodríguez, doble campeona parapanamericana, es otra de las distinguidas, al igual que la halterofilista Ludia Montero Ramos, primera cubana en alcanzar una medalla mundial (plata, 2019) en levantamiento de pesas.

La categoría de Leyenda… se otorga a atletas o entrenadores activos o retirados que constituyen referentes sociales y de los logros del deporte cubano en el ámbito nacional o internacional.

La información fue dada a conocer en la última reunión de la dirección de deportes en Granma y la prensa especializada.

En ese marco también se informaron las siete figuras aprobadas como Personalidades del Deporte, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias o resultados trascendentales.

Al ex director de los Alazanes, Carlos Martí, único que ostentaba esa categoría en la provincia, se sumaron ahora los integrantes de la delegación del Cerro Pelado Alfredo “Pachi” Blanco (voleibol) y María del Carmen Moreno (atletismo); el jugador de 24 series nacionales de béisbol, Víctor Bejerano; y el exsoftbolista y entrenador, Indalecio Alejandrez.

Asimismo, se incluyeron el entrenador de parapesas Ramón Martínez (Guaso); el árbitro de boxeo Juan Ramón Milán; además de Alberto Garcés, de largo historial como entrenador, profesor y directivo del Inder.

Estos nombramientos los aprueba la dirección nacional del Inder para reconocer los aportes “muy relevantes” de figuras que se han convertido en referentes del trabajo en la base, el alto rendimiento, el ámbito académico o las ciencias de la Cultura Física.

Las categorías del Inder para reconocer ejemplares trayectorias son: Glorias deportivas, Personalidades del Deporte, Leyendas del Movimiento Deportivo Cubano y Figuras Relevantes.

La Demajagua