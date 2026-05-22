Jóvenes comunistas cubanos ratifican lealtad a Raúl Castro

La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), vanguardia juvenil cubana, condenó hoy en los términos más enérgicos la falsa acusación del Gobierno de Estados Unidos contra Raúl Castro, y ratificó su lealtad al líder de la Revolución.

En una declaración emitida este jueves los jóvenes de la nación caribeña denunciaron la pretensión estadounidense de manipular los hechos, al revelar que “Hermanos al Rescate es una organización terrorista, radicada en Miami, con vínculos con el narcotráfico, que violó de forma reiterada el espacio aéreo cubano”.

El texto enumera las múltiples acciones de sabotajes, asesinatos y de espionaje contra el país caribeño llevadas a cabo durante años por estos mismos terroristas.

El Gobierno estadounidense intenta tergiversar de forma deshonesta los hechos y falta a la verdad al señalar a Cuba, indica el comunicado que más adelante recuerda, “nuestro Gobierno (cubano) informó las más de 25 violaciones del espacio aéreo nacional de esa organización solo en dos años, entre 1994 y 1996. Se alertó la gravedad de dichas violaciones y las posibles consecuencias”.

La UJC mostró en el comunicado que las falsas alegaciones que hoy se promueven son intentos desesperados y fraudulentos para justificar y provocar una agresión militar contra la mayor de las Antillas.

En respuesta, subraya la declaración, “los jóvenes cubanos ratificamos nuestra lealtad al General de Ejército Raúl Castro Ruz. A 95 años de su nacimiento, es nuestro ejemplo vivo de hidalguía, integridad, patriotismo y fidelidad a la Revolución”.

El Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas firma la declaración bajo el titular “¡A los jóvenes cubanos no nos van a manipular nuestra historia!”.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959