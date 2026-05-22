Reconocen en Bayamo labor de madres donadoras de leche materna

En el marco del mes de la Obstetricia, el Hospital Provincial “Carlos Manuel de Céspedes”, lleva a cabo diversas actividades en saludo al Día Mundial de las Donantes de Leche Materna y de la Protección de la Lactancia Materna, fechas que resaltan la importancia de la solidaridad y el compromiso con la salud de los recién nacidos.

La jornada es oportuna para reconocer y valorar la labor de las mujeres que de manera altruista y generosa, contribuyen a la salud y bienestar de los bebés.

Su ejemplo reafirma el compromiso con la promoción y protección de la lactancia materna, considerada un pilar fundamental de la atención primaria de salud.

Cada 19 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Donación de Leche Materna, una fecha dedicada a honrar a esas madres solidarias, las cuales con gestos de amor ayudan a salvar la vida de los recién nacidos que, por diversas causas, no pueden ser amamantados por sus propias madres.

En conmemoración a esta importante efeméride, en la Sala de Maternidad del Hospital provincial se realizó una emotiva ceremonia de reconocimiento a las madres donantes de leche materna.

Organizado por el sector de la salud en la provincia, en el acto la Dirección Provincial de Salud Pública distinguió a Claudia Reyna Tamayo por su significativa contribución al Programa de donación, un ejemplo de amor, sensibilidad y compromiso con la vida.

La donación de leche materna es un acto de profunda humanidad, que refleja la generosidad de madres capaces de compartir vida y esperanza con los más vulnerables, fortaleciendo así la salud y el bienestar de toda nuestra comunidad.

La Demajagua