Tribuna Antimperialista en defensa de la Revolución y del General de Ejército

Miles de ciudadanos se reúnen este viernes en la Tribuna Antiimperialista para rechazar la intentona del gobierno de Donald Trump de judicializar al líder Raúl Castro, repudiar el bloqueo económico estadounidense y reafirmar su apoyo a la Revolución cubana.

Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de la República, encabeza la concentración en la Tribuna Antimperialista José Martí, donde el pueblo de la capital rechazó la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder de la Revolución, Raúl Castro Ruz.

A la cita también asisten, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, el primer ministro Manuel Marrero, el secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales y el Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado.

Así responden a la convocatoria realizada por la Unión de Jóvenes Comunistas junto con organizaciones de masas, estudiantiles y movimientos juveniles, con el propósito también de fortalecer la unidad nacional y respaldar la reciente declaración del gobierno.

“En la Jornada por los 95 años de nuestro General de Ejército, el pueblo cubano reafirma que ni amenazas, ni bloqueo, ni cerco energético, ni falsas acusaciones serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su Revolución”, proclama el texto divulgado en toda la isla.

La exhortación fue apoyada por las autoridades partidistas y gubernamentales, en particular por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, quien denunció la agresión contra el líder cubano e invitó a realizar una gran concentración en la Tribuna Antiimperialista.

Por medio de un mensaje en X, Díaz-Canel reafirmó este jueves el compromiso del país con la defensa de sus héroes y de la historia nacional, en respuesta a lo que calificó como una nueva agresión de los enemigos históricos de la nación.

Miles de cubanos asisten a la Tribuna Antimperialista José Martí para mostrar su apoyo a Raúl y a la Revolución cubana. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

“No se irrespeta a los héroes de la Patria; no se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en Cuba”, enfatizó el mandatario, según la declaración difundida por medios y plataformas digitales del país.

Señaló, además, que pese a las dificultades y carencias cotidianas provocadas sobre todo por el bloqueo estadounidense, el pueblo cubano ha sabido sobreponerse y mantenerse unido frente a las pretensiones de judicializar en tribunales de Estados Unidos al líder de la Revolución.

“La nueva agresión nos ha unido más y ha elevado el honor, la dignidad y el sentimiento antiimperialista de un pueblo ya reconocido en todo el mundo por su brava resistencia a cualquier tipo de subordinación al imperio”, subrayó.

El jefe de Estado concluyó su mensaje con la convocatoria a la movilización popular: “El General de Ejército es Cuba y a Cuba se respeta. Nos vemos en la Tribuna Antiimperialista”, invitando a los ciudadanos a participar en la jornada de protesta y reafirmación revolucionaria.

Este pronunciamiento mantiene la práctica histórica del gobierno cubano de rechazar cualquier intento de judicialización de sus líderes fuera del país y de denunciar el impacto del bloqueo económico estadounidense contra Cuba.

“Mientras haya un cubano con el puño en alto, esa acusación será repelida”

Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los CDR. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), pronunció el discurso central en el acto de apoyo a la Revolución y al líder histórico Raúl Castro.

Durante su intervención, informó que había recibido un mensaje del General de Ejército Raúl Castro. En el mensaje, el General de Ejército agradeció la solidaridad del pueblo cubano y de amigos de otras naciones, y afirmó que, mientras viva, continuará marchando al frente del pueblo en defensa de la Revolución.

Hernández Nordelo se dirigió al presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; al comandante Machado; a los miembros del Partido y del gobierno; a la población cubana; y a las personas solidarias de otros países. Señaló que la escultura de José Martí, con el dedo extendido, indica a los responsables de las dificultades que enfrenta la población. Identificó a los imperialistas como quienes no aceptan la dignidad del pueblo cubano. Mencionó un mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos del pasado 20 de mayo, al que calificó como una incitación al levantamiento contra el orden constitucional cubano, y dijo que ese mensaje generó rechazo entre los cubanos.

El coordinador de los CDR recordó que, en el aniversario 131 de la caída en combate de José Martí, aprendieron que “el monstruo” es la definición de lo que se organiza en el imperio.

Afirmó que los Cinco, grupo del que forma parte, tienen conocimiento de los planes organizados contra Cuba. Mencionó al connotado José Basulto, presentado como víctima pero registrado por agencias de seguridad de Estados Unidos por actividades terroristas. Señaló a Basulto como uno de los responsables de muertes ocurridas en intentos de provocar una confrontación entre ambos países. Agregó que no es fácil engañar a los cubanos, pues han dejado de ser analfabetos o simples observadores.

Hernández Nordelo preguntó si alguien cree que el pueblo cubano se habría quedado impasible ante la acusación contra su líder. Afirmó que en Cuba no se baja la cabeza. Dijo que quienes orquestaron la acusación no representan los mejores valores del pueblo estadounidense. Recordó que Raúl Castro participó en el asalto al cuartel Moncada, fue expedicionario del Granma, combatió con siete fusiles, fundó el Segundo Frente Oriental, fue seguidor de Fidel Castro y ha demostrado capacidad de servir, exigir y amar.

El también Héroe de la República afirmó que el gobierno de Estados Unidos no tiene legitimidad, prueba ni jurisdicción para acusar al General de Ejército. Dijo que esto es conocido por grupos en Miami, por Washington y por otros países. Preguntó si el imperio que ha invadido países, ha torturado en la base naval de Guantánamo y ha armado dictaduras tiene autoridad moral para señalar a otros. Respondió que no. Calificó la acusación como una provocación política.

Explicó que se manipulan los hechos ocurridos en febrero de 1996, cuando fueron derribadas dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, dirigida por José Basulto. Señaló que no se menciona que esa organización había violado el espacio aéreo cubano en reiteradas ocasiones. Entre 1994 y 1996, Cuba denunció más de 25 violaciones. Cuba protestó y pidió a Estados Unidos que impidiera esas violaciones y que actuara contra Hermanos al Rescate. Solo después del suceso, Estados Unidos retiró temporalmente la licencia a Basulto. Según Hernández Nordelo, la acción de Cuba fue un acto de legítima defensa.

Planteó la siguiente pregunta: qué país soberano toleraría 25 violaciones de su espacio aéreo sin tomar acción. Dijo que ninguno. Afirmó que Cuba pidió públicamente que cesaran esas violaciones y envió mensajes de alerta al presidente de Estados Unidos. Preguntó si Estados Unidos permitiría violaciones hostiles de su espacio aéreo, y respondió que no. Señaló que la inacción de Estados Unidos ante las alertas de Cuba demuestra, a su juicio, complicidad con el terrorismo.

Preguntó cuándo se va a enjuiciar al expresidente Donald Trump por la orden de atacar embarcaciones en aguas internacionales, en la que murieron 200 personas y fueron destruidas 57 embarcaciones, sin pruebas presentadas y solo por sospecha de narcotráfico. Dijo que esas personas fueron asesinadas sin juicio. Señaló que ahora se acusa a Raúl Castro. Afirmó que, para Estados Unidos, la ley se aplica de manera distinta según el poder de cada cual.

Dijo que la acusación contra Raúl Castro se suma a los esfuerzos de grupos en Miami para justificar sanciones contra el pueblo cubano y amenazas de agresión armada. Afirmó que no lo lograrán. Cuba ratifica su compromiso con la paz y su derecho a la legítima defensa. Nadie podrá arrancarles ese derecho.

Finalmente, Hernández Nordelo afirmó que el pueblo de Cuba reafirma su decisión de defender la patria y la Revolución, y ratifica su respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz, como ha declarado el gobierno revolucionario. Dijo que Raúl Castro no es un acusado, sino un líder y un heredero de José Martí y Fidel Castro. Señaló que mientras haya un cubano con el puño en alto, esa acusación será repelida.

“Cuba entera está contigo, te seremos siempre fieles”

Betina Valenzuela Corcho, hija de Adriana Corcho Calleja, quien falleció el 22 de abril de 1976 en la explosión de una bomba en la embajada de Cuba en Lisboa, afirmó que la pérdida de su madre marcó su vida de manera irreversible.

“Siempre he pensado que pudiera haber sido distinta de lo que soy, tal vez más alegre, menos responsable”. Añadió que no le desagrada ser responsable, ya que su madre se lo enseñó durante los pocos años que compartieron.

Valenzuela recordó que tenía 12 años cuando ocurrió el atentado y que tenía dos hermanos menores. “Una adolescente que pierde a su madre a los 12 años, destrozada por una bomba con dos hermanos menores, no puede ser nunca más una muchacha como las otras”, expresó.

Sobre su madre, dijo que era “sencilla, llana, segura, hija de un trabajador de imprenta y una costurera”. También la describió como “madre recta y cariñosa, hija ejemplar, austera, afable y respetuosa, magnífica vecina, amiga fiel”. Agregó que se caracterizó por su “alto sentido de la responsabilidad y el compañerismo”.

Según su relato, Adriana Corcho detectó un artefacto explosivo en las oficinas de la embajada, avisó al resto de los funcionarios y orientó medidas para evitar pérdidas de vidas humanas. No obstante, al producirse la explosión, ella y Efren Monteagudo Rodríguez fallecieron.

Valenzuela señaló que los perpetradores tenían como objetivo matar a funcionarios, incluidos los hijos de los diplomáticos, quienes por casualidad se encontraban fuera de la embajada en una actividad.

Afirmó que durante 50 años han sentido la ausencia de su madre en momentos felices y difíciles, como al terminar estudios o al nacer un nieto, y que también les faltó su abrigo maternal en momentos de enfermedad.

En relación con el gobierno de Estados Unidos, Valenzuela mencionó que ese país acaba de anunciar la imputación al general de ejército Raúl Castro. Calificó esa decisión como “infame, inmoral y carente de intimidad” y dijo querer denunciarla.

Definió a Raúl Castro como “un hombre de familia que ha dedicado toda su vida a defender la soberanía de Cuba, la dignidad de su pueblo y la paz entre las naciones”, y como uno de los principales impulsores de la proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz.

Citó a José Martí: “Familia, sitio sin límite de tiempo y espacio donde primero se aprende la vida”. Afirmó que los cubanos son una gran familia y personas de paz y de vida.

Denunció lo que llamó “genocidio que se gesta y se comete desde los Estados Unidos” contra el pueblo cubano y dijo que intentan asfixiarlos, pero que se mantienen firmes.

Recordó más de 67 años de agresiones, invasiones mercenarias, ataques piratas, sabotajes y atentados a sedes cubanas en el exterior, en medio de un bloqueo que, según dijo, ha costado la vida a más de 3,400 compatriotas víctimas de actos de terrorismo.

Finalmente, se dirigió a Raúl Castro: “Cuba entera está contigo, te seremos siempre fieles. Raúl es Raúl, todo a muerte venceremos”.

Cubadebate