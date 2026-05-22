Papa León XIV reafirmó llamado al diálogo para buscar caminos de paz

El papa León XIV reafirmó hoy su llamado a promover las negociaciones diplomáticas, como vía para encontrar caminos de paz, con responsabilidad y respeto mutuo entre las naciones.

En el mundo actual “urge retomar una diplomacia que promueva el diálogo y busque el consenso”, expresó este jueves el pontífice durante una audiencia con nuevos embajadores, ante la Santa Sede, de Sierra Leona, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauricio, Chad y Sri Lanka, quienes entregaron sus cartas credenciales.

Esta mañana, en el Palacio Apostólico Vaticano, el Santo Padre lamentó, en sus palabras a los diplomáticos que actualmente, en muchos casos, “la paz se busca mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio en todos los niveles: bilateral, regional y multilateral.”

Se debe, en cambio, lograr una mayor unidad mundial para que “florezcan relaciones constructivas entre las naciones mediante una apertura genuina, el fomento del respeto mutuo y un sentido compartido de responsabilidad”, añadió el Obispo de Roma.

En el diálogo para la búsqueda de vías que conduzcan a la paz, las palabras deben reflejar las realidades con claridad, “sin distorsiones ni hostilidad”, pues “solo así se podrán superar los malentendidos y reconstruir la confianza en el contexto de las relaciones internacionales”, aseveró.

Por otra parte, León XIV manifestó que “ninguna nación, ninguna sociedad ni ningún orden internacional puede considerarse justo y humano si mide su éxito únicamente por el poder o la prosperidad, descuidando a quienes viven al margen de la sociedad”.

El líder de la Iglesia católica consideró finalmente que el servicio de los diplomáticos debe estar animado por un espíritu de solidaridad abnegada, y los mismos deben contribuir al fortalecimiento de las organizaciones internacionales, “a fin de crear espacios de encuentro y mediación”.

Dichas instituciones “siguen siendo instrumentos indispensables para resolver conflictos y fomentar la cooperación, en un momento en que las tensiones geopolíticas fragmentan aún más nuestro mundo, cuando es necesario que las mismas sean más representativas, eficaces y orientadas hacia la unidad de la familia humana”, agregó.

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