Lismay Ferrales: “Vengo de la liga del monte”

El niquereño Lismay Ferrales siempre entrena al máximo. Gracias a eso pudo tener una excelente temporada como novato. FOTO/Ibrahín Sánchez Carrillo

Lo curioso es que el serpentinero, nacido el 16 de diciembre de 2001, no fue incluido en el roster inicial de 32 jugadores, por lo tanto tuvo que subir desde la reserva.

“Seguí preparándome fuerte hasta que me dieran chance de subir al equipo y no me bajaran más. Cuando me suben y me dan la oportunidad traté de hacer lo mejor cada vez que salía. Todo el tiempo esforzándome mucho en los entrenamientos”, dice este joven de pocas palabras.

Para él la clave de sus resultados (3, 92 de PCL, bateo rival de 2,42 y WHIP de 1,43) estuvo en la confianza en el box. “Yo me paro ahí a hacer el trabajo, pensando en que voy a salir bien, tengo que mejorar el control todavía”, comenta.

Agrega que lanza tenedor, slider, curva y recta, un reportorio al que está tratando de añadir el cambio de bola, muy necesario para sacar de paso a los bateadores.

Provoca admiración que Ferrales no haya pasado por escuela deportiva alguna; es decir, se ha formado empíricamente jugando pelota en La Juba del Agua, un intrincando caserío del municipio de Niquero, donde siempre ha vivido.

“Yo vengo de la liga del monte. Allí me hice pitcher hasta que Vismar (Salazar) me vio y me llamó para lanzar con Niquero. Conmigo trabajó mucho La Pistola Vega (se refiere a Manuel Vega), no tengo mucho historial porque solo he jugado dos series provinciales”, dice con modestia.

Sobre los play off, en los que hubiera querido aportar más, expresa que “son juegos con otra presión y me sentí contento de vivirlos por primera vez”. Sabe que tendrá otras oportunidades en partidos de postemporada con los Alazanes, selección que alcanzó el tercer lugar en la SNB.

Lismay es el segundo de cuatro hermanos y “todos juegan pelota”, incluyendo al menor que participó junto a él en el pasado torneo provincial. “Mi familia está muy contenta, todo el mundo me apoya, los socios también”, expresa con un lenguaje campechano.

Respecto a su futuro expone que intentará perfeccionar su labor y para eso no le queda otro camino que entrenar. “Eso es lo mío, me esfuerzo todos los días y así voy a seguir”.

Osviel Castro Medel