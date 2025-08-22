Cuba la carta latinoamericana en final de la lucha en Asunción 2025

La lucha de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 finaliza hoy con la disputa de las seis divisiones en la modalidad libre, con Cuba como la principal carta de Latinoamérica.

La afición aguarda por los combates en 57, 65, 74, 86, 97 y 125 kilogramos en el Estadio del Comité Olímpico Paraguayo.

En la jornada del jueves, las gladiadoras de Venezuela y Cuba brillaron con fuerza por América Latina en la competición femenina, al conquistar tres y dos lauros dorados, respectivamente.

La representación sudamericana festejó los títulos de Alexa Álvarez, en los 53 kilogramos, Astrid Montero (62) y Gilbery García (68).

Álvarez derrotó en la final a la colombiana Yusmy Chaparro por 11-0, Montero sorprendió 12-1 a la cubana María Santana, gran favorita para el oro en los 62 kilos (kg), y García aventajó a la estadounidense Brooklyn Hays con pizarra de 4-2.

Las medallas de bronce de los 53 kg correspondieron a la paraguaya Yusneiry Agrazal y la estadounidense Brianna González, en los 62 a la estadounidense Savannah Cosme y la puertorriqueña Carina Giangeruso y en los 68, a la cubana Dailianis Canales y la mexicana Debanhi Tapia.

La delegación de Cuba alcanzó las coronas de Greili Bencosme, en los 50 kg, y Yaynelis Sanz (57), sus primeros cetros en la lucha de la cita paraguaya.

Bencosme superó en la final a la brasileña Ana Sales por 11-0 y Sanz a la mexicana Bertha Rojas en un disputado combate con marcador de 4-2.

La venezolana Nohalis Loyo y la mexicana Ana Palacios obtuvieron los metales bronceados en los 50 kg y la canadiense Mia Friesen y la argentina Camila Amarilla lo hicieron en los 57.

En la última final de las mujeres, la estadounidense Tristan Kelly ganó el título de los 76 kg al vencer a la puertorriqueña Paola Rodríguez por 5-0.

Los lauros de bronce quedaron en poder de la mexicana Edna Jiménez y la colombiana María Ceballos.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959