Venezuela y Cuba brillan con fuerza en lucha (f) de Asunción 2025

Venezuela y Cuba brillaron hoy con fuerza por Latinoamérica en la lucha femenina de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al conquistar tres y dos lauros dorados, respectivamente.

La representación sudamericana festejó los títulos de Alexa Álvarez, en los 53 kilogramos, Astrid Montero (62) y Gilbery García (68).

Álvarez derrotó en la final a la colombiana Yusmy Chaparro por 11-0, Montero sorprendió 12-1 a la cubana María Santana, gran favorita para el oro en los 62 kilos (kg), y García aventajó a la estadounidense Brooklyn Hays con pizarra de 4-2.

Las medallas de bronce de los 53 kg correspondieron a la paraguaya Yusneiry Agrazal y la estadounidense Brianna González, en los 62 a la estadounidense Savannah Cosme y la puertorriqueña Carina Giangeruso y en los 68 a la cubana Dailianis Canales y la mexicana Debanhi Tapia.

La delegación de Cuba alcanzó las coronas de Greili Bencosme, en los 50 kg, y Yaynelis Sanz (57), sus primeros cetros en la lucha de la cita paraguaya.

Bencosme superó en la final a la brasileña Ana Sales por 11-0 y Sanz a la mexicana Bertha Rojas en un disputado combate con marcador de 4-2.

La venezolana Nohalis Loyo y la mexicana Ana Palacios obtuvieron los metales bronceados en los 50 kg y la canadiense Mia Friesen y la argentina Camila Amarilla lo hicieron en los 57.

En la última final de las mujeres, la estadounidense Tristan Kelly ganó el título de los 76 kg al vencer a la puertorriqueña Paola Rodríguez por 5-0.

Los lauros de bronce quedaron en poder de la mexicana Edna Jiménez y la colombiana María Ceballos.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959