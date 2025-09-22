Mario Díaz finaliza quinto en cierre del Mundial de Atletismo

En una prueba retrasada por las inclemencias del tiempo el atleta cubano Mario A. Díaz finalizó hoy en una meritoria quinta plaza en la final del lanzamiento del disco, prueba que puso fin a la actividad competitiva en el XX Campeonato Mundial de Atletismo, Tokio 2025.

John Vila Acosta

Díaz, de 25 años de edad y natural de la occidental provincia de Matanzas, consiguió su mejor envío, de 64.71 metros, en el segundo intento, para colocarse momentáneamente en la segunda posición de una prueba que dominó el lituano Mykolas Alekna (67.84) hasta el penúltimo disparo, cuando el sueco Daniel Stahl se apareció con soberbio tiro de 70.47.

La gran sorpresa de la competición la protagonizó el representante de Samoa Alex Rose, quien se colgó el bronce con 66.96.

Para Cuba ese resultado significó la sexta ubicación de uno de sus atletas dentro de los ocho primeros de sus respectivas pruebas, luego del oro de Leyanis Pérez, en triple salto femenil y los bronces de Lázaro Martínez (triple salto varonil) y Silinda Morales (disco), además del cuarto puesto de Liadagmis Povea (triple salto femenino) y el sexto de Roxana Gómez (400 metros planos).

Entre naciones, la mayor de las Antillas se ratificó entre las 10 primeras en el medallero de estas lides, ahora con 23 coronas, 25 de plata y 18 de bronce, listado que encabezan Estados Unidos (194-135-114), Rusia (70-86-78) y Kenia (65-58-47) por ese orden.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.