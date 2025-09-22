Sexto lugar para Cuba en Final Six Voleibol (f)

La selección femenina de voleibol de Cuba terminó hoy con el sexto lugar en el torneo de Norte, Centroamérica y el Caribe (Norceca) Final Six, con sede en Guadalajara, Jalisco, México.

Carlos González Rego

Según el sitio www.norceca.net, las discípulas del nuevo entrenador de la mayor de las Antillas, el brasileño Lizomar De Moura, cayeron por segunda ocasión ante las canadienses, ahora con pizarra de 0-3 (16-25, 22-25 y 21-25), luego de perder en el cierre del todos a contra todos, con marcador de 2-3 (14-25, 14-25, 27-25, 25-19 y 15-11).

En ese segundo éxito de las norteñas, las cubanas fueron superadas en el ataque, 48 puntos por 41, el bloqueo (18-6), el servicio (6-3) y entregaron 10 tantos más que sus rivales por errores propios (19-9).

Las estadísticas oficiales individuales del desafío reflejan el destaque de la canadiense Maryn Bolsón, máxima anotadora del partido con 14 tantos, 11 en el ataque y tres en el bloqueo.

Por Cuba sobresalieron con dobles dígitos, Whitney James (12/11-0-1) y Evilania Martínez (10/10-0-0).

Esta tarde-noche se disputarán las medallas de bronce y oro, con accionar de los equipos de República Dominicana y Puerto Rico, y de Estados Unidos y México, respectivamente.

Estados Unidos lideró la tabla de posiciones de las eliminatorias con cinco victorias sin reveses, seguido de México (4-1), Puerto Rico (2-3), República Dominicana (2-3), Cuba (1-4) y Canadá (1-4), en ese orden.

Las cubanas lograron este jueves su único éxito contra Puerto Rico, con pizarra de 3-1 (18-25, 25-21, 25-16 y 25-22).

El miércoles Cuba cayó 0-3 (20-25, 10-25 y 22-25) ante México, y anteriormente ante República Dominicana, 0-3 (16-25, 23-25 y 21-25) y Estados Unidos, 2-3 (20-25, 25-16, 18-25, 25-22 y 10-15), en ese orden, reveses a los que hay que sumar el primer revés ante Canadá (2-3).

Otorga turnos el torneo para la clasificación al Campeonato Continental Norceca 2026, que es el Torneo Clasificatorio Olímpico, además de puntos del ranking mundial para los equipos que no compiten en la Liga de Naciones de Voleibol (VNL).

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.