Quintos lugares para dúos cubanos en premundial Punta Cana 

Según el sitio www.norceca.net, Damián Gómez y Eblis Veranes, segunda pareja de la mayor de las Antillas, derrotaron 2-1 (21-12, 27-29 y 15-7) a los salvadoreños Yoel Guardado y Christopher Guardado, luego de vencer en la semifinal de perdedores a los mexicanos Miguel Sarabia y Yordan Osuna, 2-1 (18-21, 21-0 y 21-0), quienes no pudieron terminar el partido por lesión.
Otro tanto lograron. Maykelin Drik y Kailin Garrido, al superar por el quinto peldaño a las nicaragüenses Socorro López y Lolette Rodríguez, después de aventajar a Tara Austin y Taylor Bucker, de Islas Vírgenes, 2-0 (31-12 y 21-17).
Gómez y Veranes cayeron este sábado en cuartos de final ante los nicaragüenses Rubén Mora y Dany López con parciales de 21-19, 17-21 y 10-15, mientras que Maykelin Drik y Kailin Garrido fueron aventajadas por las mexicanas Tara Austin y Atenas Gutiérrez, con tanteadores de 20-22 y 20-22.
Con esos resultados, las dos parejas quedaron desde el sábado sin posibilidades de boletos para el campeonato mundial.
Gómez y Veranes abrieron con victorias en el grupo A por 2-0 ante los costarricenses Daniel Dyner y Jhostin Varela, con parciales de 21-19 y 21-18, y frente a los dominicanos Haverlyn De Jesús y Melvin De Jesús (21-16 y 21-14).
La otra dupla, Maykelin Drik y Kailin Garrido, tuvieron similar resultado en dos sets en el B frente a las costarricenses Aliza Aguilar- Laura Molina (21-14 y 21-15) y las nicaragüenses Socorro López-Lolette Rodríguez (21-14 y 21-15).
Las acciones siguen con los encuentros por las medallas de bronce y oro.
En el torneo masculino los protagonistas de las preseas bronceadas y doradas son los binomios de Nicaragua y Canadá, y de Puerto Rico y Estados Unidos, en ese orden.
Las medallas del femenino las disputarán los dúos de República Dominicana y México (bronce), y Canadá y Puerto Rico (oro).
En total participaron 21 parejas de 12 países en el premundial, 12 masculinas y 10 femeninas, con el objetivo de lograr una de las cuatro plazas por género para el mundial de Adelaida, Australia, del 19 al 21 de noviembre