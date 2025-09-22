Se alista Bayamo para la XXXI edición de la Fiesta de la Cubanía

La ciudad de Bayamo se alista para recibir en el próximo mes de octubre XXXI edición de la Fiesta de la Cubanía, con este propósito, comunicadores de las instituciones del sector de la cultura ofrecieron detalles del certamen que acontece cada año en la capital provincial del 17 al 20 de octubre. En esta ocasión estará dedicada a los centenarios del natalicio de Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el dramaturgo Abelardo Estorino, a los 100 años de los procesos independentistas gestados por Julio Antonio Mella, y a los aniversarios 95 del nacimiento del Armando Hart Dávalos y 45 de haberse declarado el 20 de octubre como Día de la Cultura Cubana.