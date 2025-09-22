Reconocimiento a Palestina, gran día para la paz, afirma Francia

El canciller de Francia, Jean-Noël Barrot, señaló hoy que el reconocimiento al Estado palestino, previsto por varios países en la ONU, representa un gran día para la paz.

En declaraciones a la cadena TF1, el titular de Exteriores dimitente abordó la histórica jornada por delante en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde el presidente Emmanuel Macron anunciará el reconocimiento de Palestina, lo que también deben hacer Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Portugal y San Marino.

La decisión del presidente tendrá efecto inmediato, pero su puesta en práctica, como el establecimiento de relaciones diplomáticas, será progresiva y condicionada a la situación en el terreno, en particular la liberación de todos los rehenes en poder de Hamas, subrayó.

Barrot respondió al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien considera el reconocimiento a Palestina una amenaza para Israel y «una recompensa absurda para el terrorismo», en alusión a Hamas.

A juicio del canciller galo, la decisión significa todo lo contrario: «una negación categórica de Hamas y su aislamiento definitivo».

La víspera, Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron a Palestina, por lo que ya han dado ese paso 150 de los 193 Estados miembros de la ONU, cifra que debe llegar hoy a 157.

