Balón de Oro: Dembélé o Yamal

La espera terminó, el planeta fútbol encumbrará hoy a su nuevo ídolo con la entrega del Balón de Oro, un codiciado premio al que aspiran como favoritos Ousmane Dembélé (PSG) y Lamine Yamal (Barcelona).

Para la edición 69 de la ceremonia, con sede en el théâtre du Châtelet de esta capital, la apuesta de la mayoría de los entendidos en la categoría masculina es por el atacante de los parisinos, quien lideró a un equipo con una temporada 2024-2025 casi perfecta, que solo dejó escapar el título del Mundial de Clubes e incluyó su primera Champions.

Dembélé (28 años) anotó 37 goles y dio 16 asistencias en 60 partidos con el PSG y la selección francesa, mejores números que los del dieciochoañero Lamal, 21 y 25 en 62 con el Barça y España.

A favor del ibérico están su talento único y su liderazgo, pese a su edad, en la reconstrucción de uno de los grandes clubes del mundo, al que llevó a la conquista de La Liga y la Copa del Rey.

Otros nombres en boca de los vaticinadores para suceder a Rodri , ganador del Balón de Oro 2024, son el volante del PSG Vitinha y el delantero del Barcelona Raphinha, pero con muchas menos opciones.

Entre las mujeres, vuelve a sonar en la lista de favoritas la futbolista del Barcelona y España Alexa Putellas, quien ya levantó dos premios de la revista France Football, en 2021 y 2022, seguida por jugadoras como su compatriota Mariona Caldentey y la inglesa Alessa Russo, ambas del Arsenal.

La edición 69 del Balón de Oro también reconocerá, entre otros, al mejor arquero de la anterior campaña (Trofeo Yashin) y al joven más destacado (Trofeo Kopa).

