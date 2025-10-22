Refuerzan vigilancia epidemiológica ante virus respiratorios

A más de cinco años del inicio de la pandemia de la Covid-19 en Cuba, Granma mantiene una vigilancia activa sobre la circulación viral, con énfasis en las Infecciones Respiratorias Agudas (Ira), según informó el doctor Abel Ernesto Salgado Ramos, jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Centro provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Por Gisel García Gonzalez

Las Ira continúan afectando a todos los grupos etarios, aunque los más vulnerables siguen siendo los menores de dos años, mayores de 65 y personas con comorbilidades e inmunodeficiencias, afirmó Salgado Ramos, quien aseguró que se han implementado protocolos de actuación adaptados a las variantes de la Covid-19, como Delta y Ómicron.

“El esquema de inmunización incluye vacunas de producción nacional, dirigidas especialmente a gestantes, niños desde los dos años, adultos mayores, trabajadores de la Salud y pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y nefropatías.

“En la provincia, la vigilancia se realiza en escenarios hospitalarios y comunitarios, permitiendo detectar casos de Covid-19 cuya tipificación no responde a nuevas variantes, sino a la persistencia del germen en grupos expuestos”, explicó.

Salgado Ramos añadió que se han identificado otros virus respiratorios, como el Rinovirus, el Virus Sincitial Respiratorio y el Adenovirus, también incluidos en las estrategias de prevención y control.

La doctora Yelenis Elías Montes, directora general de Salud en Granma, aclaró a La Demajagua que las alertas que circulan en redes sociales no tienen respaldo oficial o científico y que la población cubana mantiene altos niveles de inmunidad debido a los esquemas de vacunación, lo cual previene el curso hacia la gravedad o la muerte de quienes padecen la enfermedad.

Recomendó mantener la vacunación al día y utilizar el nasobuco en aglomeraciones, instituciones sanitarias o cuando se sufre de alguna infección respiratoria, para evitar contagiar a otros.

La Demajagua