Recorre Granma Bandera Aniversario 65 de fundación de la ANAP

La Bandera conmemorativa Aniversario 65 de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), prosigue el recorrido por la provincia de Granma, tras su arribo el lunes último, por Jiguaní, procedente de Santiago de Cuba.

Por Juan Farrell Villa

Según los organizadores, el estandarte permanecerá en la provincia hasta el 3 de noviembre y en el periplo visitará los 13 municipios, cooperativas, fincas campesinas y sitios históricos, entre otros, el Parque Nacional La Demajagua, la Casa natal de Celia Sánchez Manduley y el Monumento del Desembarco del Granma.

Asimismo, son realizadas diversas actividades con actos de entrega en cada localidad, cooperativas y fincas campesinas, en los que se ratifican los compromisos productivos, como parte del programa por los 65 años de fundada la organización anapista, a celebrarse el próximo 17 de mayo de 2026.

La bandera es un símbolo de unidad y respaldo del campesinado cubano a la Revolución y deviene en un estímulo, en el propósito de continuar aportando al desarrollo agropecuario del país.

La Demajagua