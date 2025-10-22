Recorre Granma Bandera Aniversario 65 de fundación de la ANAP

Por Juan Farrell Villa
Según los organizadores, el estandarte permanecerá en la provincia hasta el 3 de noviembre y en el periplo visitará los 13 municipios, cooperativas, fincas campesinas y sitios históricos, entre otros, el Parque Nacional La Demajagua, la Casa natal de Celia Sánchez Manduley y el Monumento del Desembarco del Granma.
Asimismo, son realizadas diversas actividades con actos de entrega en cada localidad, cooperativas y fincas campesinas, en los que se ratifican los compromisos productivos, como parte del programa por los 65 años de fundada la organización anapista, a celebrarse el próximo 17 de mayo de 2026.
La bandera es un símbolo de unidad y respaldo del campesinado cubano a la Revolución y deviene en un estímulo, en el propósito de continuar aportando al desarrollo agropecuario del país.