Recorre Granma Bandera Aniversario 65 de fundación de la ANAP

La Bandera conmemorativa Aniversario 65 de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), prosigue el recorrido por la provincia de Granma, tras su arribo el lunes último, por Jiguaní, procedente de Santiago de Cuba.

Por Juan Farrell Villa

Según los organizadores,  el estandarte  permanecerá  en la provincia hasta el 3 de noviembre y en el periplo visitará los 13 municipios, cooperativas, fincas  campesinas y  sitios  históricos,  entre otros, el Parque Nacional La Demajagua,  la Casa natal de Celia Sánchez Manduley  y el Monumento del Desembarco del Granma.

Asimismo, son  realizadas diversas actividades con actos de  entrega en cada  localidad,  cooperativas  y fincas campesinas,  en los que se  ratifican los compromisos  productivos, como parte del programa por  los 65 años de fundada la  organización anapista,  a celebrarse el  próximo 17 de mayo de 2026.

La bandera  es un símbolo de unidad y respaldo del campesinado cubano a la Revolución  y deviene  en  un estímulo,  en el propósito de continuar aportando al desarrollo agropecuario del país.

