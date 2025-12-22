Campaña nacional de alfabetización: Luz de la enseñanza

La Campaña Nacional de Alfabetización en Cuba fue una campaña promovida en 1961 por el Gobierno cubano a iniciativa de Ernesto Che Guevara para reducir el analfabetismo.

Comenzó a prepararse en 1960 y finalizó oficialmente el 22 de diciembre de 1961, hace 64 años, cuando el Gobierno declaró a Cuba, en la Plaza de la Revolución José Martí, como Territorio Libre de Analfabetismo.

Las palabras de Fidel definieron ese momento con la fuerza enérgica y crea­dora de esos años iniciales:”…cuatro siglos y medio de igno­rancia han sido derrumbados”.

Era el 22 de diciembre de 1961, la Revolución cubana culminó con éxito la fase inicial de la campaña nacional de alfabetización que enseñó a leer y escribir a casi un millón de cubanos, muchos de ellos en aisladas áreas rurales.

Un ejército de 268 mil 420 voluntarios sentó las bases de una educación que hoy recorre toda Latinoamérica llevando la luz de la enseñanza.

El analfabetismo fue uno de los grandes males que aquejaban al pueblo cubano, desde que se fundó la República a inicios del siglo XX, por lo que una alta cifra de hombres y mujeres de este país no sabía leer ni escribir; de ahí que la falta de conocimientos impidiera un alto desarrollo intelectual de la población adulta.

El 26 de septiembre de 1960, el Comandante en Jefe Fidel Castro declaró en la Asamblea General de las Naciones Unidas que Cuba sería el primer país en América que no tendría ni un solo analfabeto.

Hoy somos maestros, médicos, artistas, ingenieros, formados de la manera más noble y grata por aquellos que un día no vacilaron en coger la cartilla y el manual para enseñar. No hubo un solo rincón donde los brigadistas del Contingente de Maestros Voluntarios, Brigadas Conrado Benítez, las “Brigadas Patria o Muerte”, no llevaran la luz de la enseñanza.

Este lunes 25 de diciembre de 2025, rendimos merecido homenaje a todos los profesores cubanos con la máxima martiana que… educar es elevar al hombre al nivel de su tiempo.

