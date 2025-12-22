Silvicultora de Niquero, en Granma, proyecta exportación de miel y fortalecer carpintería

La UEB Silvícola Niquero superó significativamente su plan de producción de madera rolliza en un 144% y cumplió al 100% la entrega de carbón vegetal, cerrando un año 2025 con sólidos resultados operativo

La unidad, que gestiona más de 6000 hectáreas de bosques en el municipio de Niquero, no solo cumplió integralmente su programa silvícola—que incluye plantación, mantenimiento y protección de áreas forestales—sino que reportó un salto en sus indicadores financieros.

Los ingresos hasta noviembre ascendieron a 13 millones de pesos, superando el plan en más de 5.5 millones, mientras que las utilidades se multiplicaron, alcanzando 1.46 millones de pesos.

Este desempeño ha permitido elevar el salario medio de los trabajadores a 8 500 pesos, apoyado en sistemas de pago por resultados.

«Hacia el 2026, la empresa planea diversificar su producción con un nuevo proyecto apícola para la exportación de miel y fortalecer su carpintería, manteniendo el compromiso con la reforestación y la producción de alimentos en sus tierras de autoconsumo», destacó Yodel Reyes Fuentes, director de la unidad.

