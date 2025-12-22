Exposición prenatal al calor húmedo extremo daña la salud infantil

La exposición a condiciones cálidas y húmedas es peligrosa para la salud durante el embarazo y la primera infancia, según un estudio de la Universidad de California, que publicó la revista Science Advances.

La investigación comparó el efecto de la exposición prenatal al calor húmedo extremo sobre el crecimiento infantil en el sur de Asia.

Los estudiosos observaron que la exposición combinada al calor y la humedad es mucho más perjudicial para la salud que las altas temperaturas por sí solas.

El hallazgo subraya la importancia de tener en cuenta la humedad al estimar y localizar los impactos del actual cambio climático.

Según los investigadores, los niños nacidos de mujeres expuestas a un clima cada vez más cálido y húmedo son en promedio más bajos en estatura.

El reporte titulado ¿Importa la humedad? El calor prenatal y la salud infantil en el sur de Asia señala que los extremos de calor plantean riesgos sustanciales para la salud durante el embarazo y la primera infancia.

Las condiciones de calor y humedad impiden que las mujeres embarazadas se refresquen y, por tanto, su exposición a esas condiciones cuadriplica el efecto del calor extremo en la salud infantil.

Los expertos analizaron el efecto de la exposición prenatal a condiciones extremadamente cálidas y húmedas sobre la salud de los niños del subcontinente indio.

El trabajo evaluó la relación entre la estatura de de los pequeños y el promedio de su edad, un indicador común del estado de salud en menores de cinco años.

Los científicos descubrieron que la exposición al calor extremo es perjudicial, pero la humedad empeora los resultados.

En ese sentido, los análisis revelaron que el calor y la humedad son aproximadamente cuatro veces peores que el calor solo.

Sugieren los resultados que un niño que experimentó un aumento de la desviación estándar en el calor y la humedad durante el año anterior al nacimiento sería 13 por ciento más bajo para su edad de lo esperado.

