ONG palestinas reclaman al mundo enfrentar la crisis de Gaza

La Red de ONG palestinas reclamó hoy una intervención urgente de la ONU y de otras instituciones internacionales para mitigar la grave crisis humanitaria que vive la Franja de Gaza, devastada por dos años de ataques israelíes.

La agrupación pidió “una solución seria y efectiva a la catastrófica situación humanitaria que empeora día a día” en el enclave costero, donde viven más de dos millones de personas.

En un comunicado, criticó los continuos cierres de los cruces fronterizos del territorio por parte del Ejército israelí, lo cual impide la entrada fluida y en cantidades necesarias de productos vitales, como alimentos, medicinas y combustible.

Al respecto, destacó que unos mil 200 ciudadanos murieron allí porque no pudieron ser evacuados al exterior para recibir tratamiento médico.

La red estimó que el sistema de salud en la Franja está tambaleándose ante la continua propagación de enfermedades “resultantes de los efectos de la brutal agresión”, a lo cual se suman el frío y las lluvias.

Muchas enfermedades de la piel y respiratorias se están propagando entre los desplazados, recalcó.

El organismo también advirtió sobre el empeoramiento de las condiciones de salud de los pacientes con enfermedades crónicas, especialmente los ancianos, ante la falta de insumos necesarios.

Por ello, la ONG llamó a presionar a Israel para obligarlo a reabrir las fronteras de Gaza.

Además, reclamó enjuiciar a los dirigentes de ese país y sanciones internacionales por los crímenes cometidos en los territorios ocupados.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959