Plenos del Partido en portadas mediáticas de Cuba

Encabezados por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en ambos encuentros se revisó cómo marcha la aplicación de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central del PCC.
Además, los concurrentes debatieron las proyecciones económicas y sociales para este 2026 y la importancia del desempeño de los militantes comunistas para promover el crecimiento integral territorial.
De manera particular, en Cienfuegos Díaz-Canel instó a trabajar de manera eficiente y sin descanso, porque «es en el día a día, en el esfuerzo tenaz y con la participación como premisa, donde habita la posibilidad del verdadero triunfo».
Asimismo, el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales, se refirió a «la necesidad de fortalecer la defensa de la Patria, y de trabajar por la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional», según refieren los diarios Granma y Juventud Rebelde en sus ediciones impresas y digitales.
Morales también «abordó otros temas estratégicos como la producción de alimentos, la calidad de los servicios vitales para la población y el enfrentamiento a la corrupción, los delitos y las ilegalidades».
La víspera, en horario vespertino, la dirección del Partido continuó «los profundos y críticos intercambios de los Plenos Extraordinarios del PCC» en Isla de la Juventud, cuya población «trabaja para convertirlo en modelo de municipio próspero y sostenible».
Allí hay una adecuada interpretación de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central del Partido, celebrado el pasado mes de diciembre, aseguró el jefe de Estado, y exhortó cumplir lo que se han planteado.
«La dirección del Partido ha subrayado en estos intercambios la importancia de resolver problemas concretos, como la producción de alimentos, la estabilidad energética y la defensa nacional, evitando análisis superficiales y fortaleciendo la participación popular y la unidad consciente, basada en la crítica constructiva», apunta el texto publicado en Juventud Rebelde.
Precisa, de igual manera, que el PCC insiste en que urge desarrollar encadenamientos productivos reales y transformar estructuras empresariales municipales, con el propósito de avanzar hacia el autoabastecimiento de cada territorio.