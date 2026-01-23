Plenos del Partido en portadas mediáticas de Cuba

Los plenos extraordinarios del Partido Comunista de Cuba (PCC) efectuados en la provincia de Cienfuegos y el Municipio Especial Isla de la Juventud ocupan hoy los principales espacios de los medios de difusión locales.

Encabezados por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en ambos encuentros se revisó cómo marcha la aplicación de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central del PCC.

Además, los concurrentes debatieron las proyecciones económicas y sociales para este 2026 y la importancia del desempeño de los militantes comunistas para promover el crecimiento integral territorial.

De manera particular, en Cienfuegos Díaz-Canel instó a trabajar de manera eficiente y sin descanso, porque «es en el día a día, en el esfuerzo tenaz y con la participación como premisa, donde habita la posibilidad del verdadero triunfo».

Asimismo, el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales, se refirió a «la necesidad de fortalecer la defensa de la Patria, y de trabajar por la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional», según refieren los diarios Granma y Juventud Rebelde en sus ediciones impresas y digitales.

Morales también «abordó otros temas estratégicos como la producción de alimentos, la calidad de los servicios vitales para la población y el enfrentamiento a la corrupción, los delitos y las ilegalidades».

La víspera, en horario vespertino, la dirección del Partido continuó «los profundos y críticos intercambios de los Plenos Extraordinarios del PCC» en Isla de la Juventud, cuya población «trabaja para convertirlo en modelo de municipio próspero y sostenible».

Allí hay una adecuada interpretación de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central del Partido, celebrado el pasado mes de diciembre, aseguró el jefe de Estado, y exhortó cumplir lo que se han planteado.

«La dirección del Partido ha subrayado en estos intercambios la importancia de resolver problemas concretos, como la producción de alimentos, la estabilidad energética y la defensa nacional, evitando análisis superficiales y fortaleciendo la participación popular y la unidad consciente, basada en la crítica constructiva», apunta el texto publicado en Juventud Rebelde.

Precisa, de igual manera, que el PCC insiste en que urge desarrollar encadenamientos productivos reales y transformar estructuras empresariales municipales, con el propósito de avanzar hacia el autoabastecimiento de cada territorio.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959