Dialoga vice primer ministro cubano con primer ministro eslovaco

Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, se reunió con Robert Fico, primer ministro de la República Eslovaca, en la sede del Gobierno eslovaco, informó el portal del ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

La reunión se desarrolló en un ambiente de respeto mutuo y confirmó el interés de ambos países en fortalecer relaciones económicas amistosas y beneficiosas.

Durante el intercambio se abordaron temas de la situación internacional y la influencia de los acontecimientos recientes en Venezuela sobre la región del Caribe.

En el plano bilateral, los dirigentes trataron asuntos prácticos como la mejora de la base contractual, la simplificación de los viajes y la actividad de empresas eslovacas en Cuba.

Fico recordó que no pudo realizar la visita prevista a Cuba en 2024 por motivos de salud derivados del atentado sufrido, y aceptó la invitación para viajar en 2026 acompañado de una misión empresarial.

Los ministerios de Asuntos y Relaciones Exteriores de ambos países recibieron instrucciones para preparar la visita oficial y garantizar la participación de representantes económicos.

