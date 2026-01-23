Sesionó Pleno extraordinario del Comité municipal del Partido en Bayamo

Vamos a decir que estamos cumpliendo, con los objetivos discutidos aquí, cuando logremos un impacto en la transformación de los problemas, reflexionó Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma, en las palabras finales, del Pleno extraordinario del Comité municipal de la organización política, que sesionó, este jueves, en Bayamo.

Ortiz Barceló señaló que en lo adelante el desafío mayor estará en hacer cambiar el estado de opinión desfavorable del pueblo como medidor diario del resultado de la gestión en nuestro trabajo, desde el Partido.

¨Urge activarnos y pensar diferente porque estamos en otro contexto en que está en peligro la Revolución y nos toca defenderla con la unidad de los que discuten fuertes, buscan soluciones, pero marchamos juntos¨.

Durante la reunión se enfatizó en la importancia de dar seguimiento a los acuerdos del XI Pleno del Comité Central del Partido que prioriza el fortalecimiento de los núcleos y la ejemplaridad de sus militantes, los cuales han de actuar de acuerdo a sus responsabilidades y deberes.

Elevar la exigencia y disciplina, potenciar los mecanismos de control y rendición de cuentas fueron asuntos valorados en las intervenciones de los integrantes del Comité municipal.

Magdalexis Fernández Rivera, funcionaria del Comité Central, alertó acerca de la situación con el proceso de crecimiento de la militancia en el territorio, no obstante de tener la estructura completa y el ánimo de transformar los problemas como fortalezas.

Fernández Rivera instó a concretar el papel del Partido en los momentos actuales e incorporar a nuevos centros laborales con organizaciones de bases, para que influyan en seguir impulsando los indicadores fundamentales en Bayamo.

En la evaluación del informe presentado por Michel Carlos Santiesteban Hernández, primer secretario del Partido, se convocó a ser audaces en las propuestas de las medidas macroeconómicas que respondan a lo que requiere el desarrollo de la localidad, a partir de las potencialidades y la generalización de las buenas prácticas, para producir más alimentos y satisfacer las crecientes necesidades.

Se enfatizó en el rol de las organizaciones de masas, la Unión de Jóvenes Comunistas y los factores comunitarios, en el empeño de hacer sostenible la unidad como garantía de la soberanía, en un momento marcado por el recrudecimiento del bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y de guerra mediática e indicó el intensificar la batalla ideológica, cultural y comunicacional, defendiendo la verdad frente a la manipulación y la desinformación.

El enfrentamiento al delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales, el contrarrestar con argumentos y labor sistemática, las campañas de subversión político e ideológica que tanto daños hacen, fueron, entre otros, los temas abordados en el Pleno municipal.

La Demajagua