Premian a la Excelencia Interpretativa en Granma

La entrega de los Premios a la Excelencia Interpretativa Miguel Benavides tuvo lugar la noche del jueves en la Sala Teatro José Joaquín Palma, de Bayano, como parte de la jornada Villanueva, por el Día del teatro cubano.

En la categoría Femenina, el lauro fue otorgado a Dayana Laura Suárez Pompa por su interpretación en la obra “Neva”, presentada por Teatro Alas D’ Cuba y en la masculina, el mérito recayó en Reinier Riera, El Lachy, por su actuación en “Viejos”, del grupo Andante.

El Premio Especial fue para Kevin Rosales, integrante del Proyecto infantil Los Andantinos, y el Honorífico fue entregado al Maestro de juventudes y director teatral Juan González Fiffe, en reconocimiento a su trayectoria y contribuciones al arte escénico.

Este prestigioso galardón es convocado anualmente por el Consejo Provincial de las Artes Escénicas desde 2015 y tiene como objetivo honrar la memoria de Miguel Benavides, un destacado actor manzanillero que dejó una huella imborrable en el teatro, el cine y la televisión nacionales, fallecido el 14 de julio de 2008.

Al evento asistieron: Eddie Galán Jiménez, integrante del Buró provincial del Partido en Granma, así como representantes del ámbito cultural del territorio y otros invitados.

La Demajagua