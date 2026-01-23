Premian a la Excelencia Interpretativa en Granma

En la categoría Femenina, el lauro fue otorgado a Dayana Laura Suárez Pompa por su interpretación en la obra “Neva”, presentada por Teatro Alas D’ Cuba y en la masculina, el mérito recayó en Reinier Riera, El Lachy, por su actuación en “Viejos”, del grupo Andante.
El Premio Especial fue para Kevin Rosales, integrante del Proyecto infantil Los Andantinos, y el Honorífico fue entregado al Maestro de juventudes y director teatral Juan González Fiffe, en reconocimiento a su trayectoria y contribuciones al arte escénico.
Este prestigioso galardón es convocado anualmente por el Consejo Provincial de las Artes Escénicas desde 2015 y tiene como objetivo honrar la memoria de Miguel Benavides, un destacado actor manzanillero que dejó una huella imborrable en el teatro, el cine y la televisión nacionales, fallecido el 14 de julio de 2008.
Al evento asistieron: Eddie Galán Jiménez, integrante del Buró provincial del Partido en Granma, así como representantes del ámbito cultural del territorio y otros invitados.