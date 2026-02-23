Fomenta Cuba la producción de semillas en el cultivo de la papa

Ante el alto precio de la semilla importada de un alimento tan demandado como la papa, nuestro país se ha propuesto impulsar la producción de simientes nacionales por métodos biotecnológicos, para lo cual ha resultado decisiva la labor de los científicos del Instituto de Biotecnología de las Plantas (IBP), perteneciente a la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.

Tal propósito, se corresponde con el empeño por lograr la soberanía alimentaria de la nación, y está, además, en sintonía con la urgencia del momento actual que vive la nación, de intensificación de la política de cerco económico a que nos somete el vecino del Norte.

Aunque desde su fundación, el encargo fundamental al IBP fue justamente respaldar la generación de semillas del tubérculo, con el objetivo de reducir las compras foráneas, es ahora que la idea va ganando espacio entre productores y directivos, que ven en esta variante una vía para sustituir las costosas importaciones de las semillas de papa.

Desde hace años, a nivel mundial, la propagación de papa mediante el cultivo in vitro de yemas axilares se utiliza comúnmente para la producción de plantas in vitro y microtubérculos.

Ambos constituyen el material vegetal núcleo de un programa de producción de semilla, libre de microorganismos patógenos. Se obtienen en condiciones asépticas y controladas, en un medio de cultivo artificial y pueden ser transferidos a casas de cultivo o al campo, donde dan lugar a minitubérculos que posteriormente pueden ser usados en otros esquemas de multiplicación para lograr tubérculos semilla.

Sobre el tema, el ingeniero Alfonso Gil Padrón, al frente del programa papero en la provincia, reconoce la unidad lograda entre la prestigiosa institución científica, la red de biofábricas, la empresa de semillas y los productores, para avanzar en la materialización de una idea de Fidel que puede generar mucho ahorro al país.

«Durante la presente campaña, Villa Clara, territorio que marcha a la vanguardia de esta innovación, logró plantar 17 hectáreas a partir de la semilla nacional que produjo el año anterior; además de otras 7,5 sembradas utilizando minitubérculos entregados por las instituciones científicas, cuyo propósito es generar las simientes para emplear el próximo año», explicó el directivo.

Tal esquema ha permitido crecer de manera sostenida en el número de productores que acometen la tarea, que este año ya llegan a diez, en los municipios de Camajuaní, Encrucijada, Placetas, Santa Clara y Cifuentes, aseguró Gil Padrón, quien mencionó también las poco más de dos hectáreas plantadas en las empresas agropecuarias estatales de Remedios y Valle del Yabú, en la capital provincial.

Para tener una idea de la importancia del proyecto acometido, basta decir que las 7,5 hectáreas sembradas con minitubérculos, podrán generar unas 56 toneladas de nuevas simientes, suficientes para poder sembrar unas 14 hectáreas en la próxima campaña, explicó el especialista.

UNA OPCIÓN ECONÓMICA QUE BENEFICIA AL PAÍS

Asnel Bacallao Muñoz es uno de los campesinos que se han atrevido a sembrar papa en sus tierras, utilizando semilla nacional, una experiencia en la que hasta ahora le ha ido bastante bien y de la cual espera los mejores dividendos, tanto en rendimiento como en rentabilidad.

Miembro de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) 17 de Mayo en Santa Clara, Asnel asumió por primera vez el reto de cultivar papa el pasado año, aunque utilizó semilla de importación, obteniendo muy buenos resultados, que lo motivaron en 2026 a perseverar en la idea, a pesar de que esta vez la simiente sería de procedencia nacional.

«La papa es un cultivo muy técnico, que demanda recursos, una atención constante y dar cada golpe en el momento preciso, de lo contrario puedes perder la cosecha», asegura Bacallao, quien se siente satisfecho del apoyo que le ha brindado la empresa de semillas y de la salud de su sembradío.

«Aquí es de suma importancia mantener la humedad del suelo, aplicar el abono en el momento requerido y controlar las malezas. Si haces eso y el clima te ayuda, no hay por qué temerle a utilizar semilla de producción nacional», expresa el recio productor santaclareño.

La próxima semana debe comenzar la cosecha de la papa en la finca de Asnel, la que, por lo visto en las exploraciones realizadas, muestra muy buena salud y una parición que augura buenos rendimientos y resultados económicos capaces de compensar la inversión realizada.

«A lo mejor no es tan grande el tubérculo como el año pasado, cuando utilicé una semilla importada de muy buena calidad, pero esta es una opción que debe potenciarse en el actual contexto que vive el país, porque sería un lujo que no podemos darnos: gastar dinero comprando semillas en el exterior, las que por cierto son bien caras», reflexiona el campesino.

