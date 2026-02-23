Prosigue desde México ayuda humanitaria a Cuba

En una nueva demostración de amistad y solidaridad con la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba (ATAC), el ingeniero cubano radicado en México Manuel Enrique Poey se sumó a la ayuda humanitaria de agrupaciones y gobierno mexicanos para contribuir a contrarrestar el dañino impacto que provoca la administración del presidente de EE.UU. Donald Trump con sus restricciones de combustibles al país.

Poey es el Director General del Grupo Motzorongo y central del mismo nombre de México, integrado por agroindustrias con visión ecológica, dedicadas a la producción de azúcar, mieles y coproductos a través de sus empresas periféricas.

A título personal aprovechó los embarques de ayuda humanitaria provenientes de esa nación para enviar una donación de 150 despensas o paquetes de comida y artículos de primera necesidad, con destino a la población cubana, informó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias, Eduardo Lamadrid Martínez, presidente de la ATAC.

Expresó su agradecimiento a su colega por constituir un nuevo gesto de apoyo a nuestro pueblo en su arraiga lucha contra la guerra sin cuartel de los gobiernos estadounidenses por tratar de destruir hace más de 60 años el ejemplo imperecedero de la Revolución Cubana.

Las asociaciones de Técnicos Azucareros de Cuba y México (ATAC- ATAM) mantienen intercambios desde 2017 sobre la reorientación y desarrollo de las cadenas productivas de caña, azúcar, productos derivados y alimentos; con el empleo de alternativas llevaderas, como la Agroecología, las buenas prácticas agrícolas e industriales y el reordenamiento del campo cañero.

El X encuentro de ese tipo será en La Habana en noviembre próximo.

