Trump ordena desplegar agentes del ICE en aeropuertos de EEUU

Por orden del presidente Donald Trump desde hoy comenzarán a desplegarse agentes del cuestionado Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE) en aeropuertos de Estados Unidos para contrarrestar la escasez de personal por un estancamiento presupuestario.

La congestión en las terminales aéreas del país se intensificó en los últimos días entre otros factores por el cierre parcial del gobierno, que provocó la falta de pago a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) desde mediados de febrero y a la renuncia de unos 350 empleados de esa agencia federal.

Por eso la imagen frecuente ahora en las terminales es de largas filas en la zona de seguridad y demoras en los vuelos.

La víspera el llamado zar de la frontera de Trump, Tom Homan, reforzó la línea de mensaje del mandatario durante declaraciones a la cadena CNN al anunciar la intervención directa del ICE en los procedimientos de controles de seguridad para los pasajeros, una tarea de la TSA.

Sin embargo, tanto la TSA como el ICE son dependencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cuyos fondos se encuentran bloqueados en el contexto de un apagón parcial por falta de acuerdo en el Congreso.

En su red Truth Social, Trump escribió que el ICE acudirá a los aeropuertos para ayudar a los maravillosos agentes de la TSA que permanecen en sus puestos.

«A pesar de que los demócratas de la izquierda radical, que solo se centran en proteger a los criminales más duros que han entrado ilegalmente en nuestro país, están poniendo en peligro a Estados Unidos al retener un dinero acordado hace mucho tiempo», expresó el presidente al lanzar culpas contra sus adversarios políticos.

El ICE sigue en el ojo de la opinión pública por sus cuestionadas tácticas en especial luego de registrarse la muerte de al menos seis personas en sus centros de detención de Texas, Pensilvania, Georgia y California en lo que va de 2026, así como por los agresivos operativos de control migratorio en las comunidades del país.

En enero agentes federales mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses (Renee Good y Alex Pretti) en un contexto entonces de protestas generalizadas contra el ICE en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, ubicado en la región Medio Oeste del país.

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