Los habitantes de la Cachemira, bajo administración de India, donan hoy oro, plata, dinero en efectivo y más en ayuda para Irán, que enfrenta la agresión militar de Estados Unidos e Israel.

En medio del conflicto en curso que ha afectado también de manera directa al Medio Oriente y la economía mundial, los habitantes de toda la región de Cachemira han dado un paso al frente en una contundente muestra de solidaridad, subrayó la agencia de noticias ANI.

Pobladores locales de diversas zonas de ese territorio al norte del país surasiático han donado oro, plata, cobre y dinero en efectivo para apoyar a las víctimas afectadas por la guerra en Irán durante esta crisis.

Muchos expresaron un profundo apoyo emocional y moral al país persa, calificando la acción como un gesto humanitario en tiempos difíciles.

El pueblo de India ha demostrado de manera firme el apoyo a Irán desde el inicio el 28 de febrero de la agresión militar, sin justificación alguna, de Washington y Tel Aviv contra el Gobierno y la población iraníes.

Una de la muestras expresas de rechazo a la incursión militar estadounidense-israelí fueron las multitudinarias manifestaciones que se desataron en varias regiones a lo largo del país surasiático, de condena al asesinato del exlíder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei por las fuerzas agresoras.

Las protestas se desencadenaron en partes de Nueva Delhi, Lucknow, así como en Jammu y Cachemira, de acuerdo con medios de prensa locales.

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