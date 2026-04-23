Nadadora Becali continúa la preparación rumbo a Santo Domingo 2026

La nadadora cubana continúa la preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 en el Centro de Desarrollo de World Aquatics, en la Universidad de Bond, Gold Coast, Australia.

Becali, quien el 24 de abril arribará a sus 22 primaveras y por segundo año consecutivo donde cumple la beca que ganó por sus resultados y sacrificios, manifestó que trabaja con el objetivo de mejorar sus marcas personales en estilo libre, en el que ha detenido los relojes en 25.87 en 50 metros, 56.09 en 100 y 2:00.70 en 200.

“Siempre llego a cada competencia con el objetivo de seguir bajando mis registros, porque cada décima cuenta y forma parte del crecimiento deportivo”, expresó.

Sobre las posibilidades de medallas opinó que “en la natación todo depende de muchos factores: la preparación, la estrategia, el momento competitivo y el nivel general del evento. Mejorarlas me acercaría a buenos resultados, pero prefiero enfocarme en hacer mi trabajo dentro del agua, competir al máximo y dejar que los resultados lleguen como consecuencia del esfuerzo realizado”.

En cuanto a sus rivales señaló que siempre trata de estudiar a sus contrarias y estar al tanto del nivel competitivo de cada evento.

“En este momento, entre las nadadoras más fuertes que puedo enfrentar están la venezolana María Yegres y la colombiana Tiffany Murillo, especialmente en las pruebas de libre. Será una competencia exigente y muy motivadora”, dijo.

Comentó que actualmente entrena nueve sesiones semanales en el agua, y todos los días complementa con trabajo de gimnasio, tanto “cardio” como pesas y que trata en sus ratos libres de descansar, recuperar energías, salir un poco o hacer actividades tranquilas que le ayuden a desconectar.

En su preparación en la segunda temporada en el centro en la isla continente se comunica cada vez mejor -gracias al aprendizaje del idioma ingles- con su entrenador Kyle Samuelson y las compañeras, lo cual ha sido muy importante para su adaptación y crecimiento.

“Después de Santo Domingo 2026 el principal objetivo será continuar la preparación con vistas al Campeonato Mundial de Curso Corto, que se celebrará en diciembre en Shanghái, China. Otro reto importante y una gran oportunidad para seguir creciendo al más alto nivel”, resaltó.

Explicó que la beca se extiende hasta 2027 y que le gustaría tener la posibilidad de continuar hasta 2028, pensando en un objetivo tan importante como los Juegos Olímpicos, y que sería una gran oportunidad para seguir desarrollándose y llegar mejor preparada.

“Para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 actualmente tengo tiempos que me colocan con marca A, por lo que el objetivo será repetirlos, incluso mejorarlos para asegurar la clasificación. En cuanto a la cita olímpica de Los Ángeles 2028 es uno de los grandes sueños que tengo y voy a trabajar cada día para hacerlo realidad”, sentenció la estudiante de cuarto año de la carrera de Cultura Física.

Andrea confesó que en la natación ha vivido momentos muy especiales, pero que entre los que más alegría le han provocado y los lleva siempre con ella son sus resultados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, en los que integró los relevos libre medallistas de oro en 100 y 200 metros y de forma individual sumó dos preseas de bronce en ese estilo y distancias.

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