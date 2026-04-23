Recibe Cuba segundo convoy europeo de ayuda solidaria

Veintiocho días después de la llegada del primer convoy europeo de ayuda solidaria, Cuba recibió este miércoles el segundo, denominado Primero de Mayo, en un acto de bienvenida efectuado en la Casa de la Amistad del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Según precisó el periódico Granma, la actividad estuvo presidida por Fernando González Llort, Héroe de la República de Cuba y presidente del ICAP, acompañado por Niurka María González Orberan, directora de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de Cuba; el doctor Julio Guerra Izquierdo, viceministro de Salud Pública; y Santiago Pérez Castañeda, presidente del Grupo Empresarial Agroforestal.

González Llort agradeció a los amigos de la Isla en el mundo por apoyar el derecho de Cuba a ser soberana e independiente, y destacó que más allá de la ayuda material, la presencia de los solidarios tiene un valor simbólico de gran significación.

El convoy incluyó 50 cajas de insumos destinados al sistema de Salud, en momentos de dificultades para obtener medicamentos esenciales debido al bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos.

Guerra Izquierdo señaló que la ayuda recibida en abril representó un alivio importante para el sistema sanitario, aunque no cubre todas las necesidades, y subrayó las afectaciones en la atención al Programa Materno Infantil y en el acceso a medicamentos contra el cáncer.

Durante el acto, González Llort entregó el sello conmemorativo 65 Aniversario del ICAP a Michel Hurto, presidente de la Agencia de Intercambio Cultural y Económico con Cuba (AICE) y de la empresa mixta BioCubaCafé, organizador del convoy, en reconocimiento a su labor en favor de la solidaridad con Cuba.

Hurto afirmó que la solidaridad caracteriza a la nación caribeña y expresó: “A los cubanos les das un grano de arena y ellos te devuelven la playa”, al tiempo que destacó que levantarse por Cuba es hacerlo también por Europa y el mundo.

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