Reafirma Unicef apoyo a recuperación en Granma (+Fotos)

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) continuará dando apoyo a la oriental provincia de Granma, declaró en esta ciudad Diego Fernández López, funcionario de la organización y especialista en emergencias.

En la última etapa, dijo, la representación en Cuba de esa agencia internacional ha acompañado a los granmenses en las labores de recuperación tras los impactos de los dos fuertes sismos del mes de noviembre del año 2024.

Como ejemplo de ello refirió la reciente entrega de cinco sistemas de bombeo de agua, equipados con paneles fotovoltaicos, los cuales benefician a comunidades rurales de Pilón, el municipio más dañado por los movimientos telúricos.

También colaboramos en función de mitigar las afectaciones del potente huracán Melissa, que azotó el oriente de la isla el 29 de octubre del pasado 2025; y frente a la actual crisis energética, subrayó.

Fernández López remarcó que gracias a las acciones realizadas previo al paso del ciclón, fue posible asegurar después la rápida entrega de material escolar, tejas para escuelas y kits de higiene.

Asimismo, se actuó con celeridad en el traslado de tres plantas potabilizadoras portátiles, para satisfacer necesidades urgentes de acceso a agua segura en comunidades de los muicipios de Río Cauto y Cauto Cristo, severamente afectados por inundaciones, detalló.

La ayuda incluyó entregas de tanques para envasar el vital líquido, kits de asistencia médica y preventivos contra enfermedades diarreicas.

Agregó que actualmente Unicef gestiona la adquisición de nuevos sistemas solares fotovoltaicos para el bombeo de agua en el territorio.

Las declaraciones del experto colombiano en temas de agua, saneamiento e higiene, tuvieron lugar este miércoles durante un amplio intercambio sobre perspectivas de colaboración con la delegada de Recursos Hidráulicos en Granma, Marbelis Campos Busquet, y Yacel Vázquez Arias, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.