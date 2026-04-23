Ganó Ueb Azutecnia Granma, la Vanguardia Nacional

La Unidad empresarial de base (Ueb) Talleres y Desmonte, conocida como Azutecnia Granma, enclavada en el municipio de Manzanillo, mereció la condición de Vanguardia Nacional, otorgada por la Central de Trabajadores de Cuba, atendiendo a la solicitud del Sindicato Azucarero.

El alto estímulo avala las buenas prácticas de este colectivo, que ha sorteado escollos y con alternativas mitigó las carencias de repuesto, partes y piezas en la recuperación de equipos, imprescindibles en la logística de la industria.

En la etapa sus trabajadores lograron ampliar el objeto social, mediante la diversificación y el encadenamiento productivo; sembraron áreas con el cultivo de arroz, las hortalizas en un organoponico, además de la crianza de ganado menor, como parte del autoabastecimiento territorial.

Significativos resultaron los aportes de beneficio social para instituciones educacionales y sanitarias y en la contribución en la recuperación de los daños provocados en la provincia por el paso del huracán Melissa.

Yrrael Rouseaux Mansfarroll, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores Azucareros, en declaraciones a la prensa, reconoció el fuerte impacto ocasionado en la ejecución de los planes productivos del sector, a causa del recrudecido bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

Y calificó de meritorio lo que están haciendo los obreros industriales y agrícolas en las complejas condiciones que vive la economía del país.

La Demajagua