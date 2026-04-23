Ganó Ueb Azutecnia Granma, la Vanguardia Nacional

La Unidad empresarial de base (Ueb) Talleres y Desmonte, conocida como Azutecnia Granma, enclavada en el municipio de Manzanillo, mereció la condición de Vanguardia Nacional, otorgada por la Central de Trabajadores de Cuba, atendiendo a la solicitud del Sindicato Azucarero.

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El alto estímulo avala  las buenas prácticas de este colectivo, que  ha sorteado escollos y con alternativas mitigó las carencias de repuesto, partes y piezas en la recuperación de equipos, imprescindibles en la logística de la industria.

En la etapa  sus  trabajadores  lograron  ampliar el objeto social,  mediante la diversificación y el encadenamiento  productivo; sembraron  áreas con  el cultivo de arroz,  las hortalizas  en un organoponico, además de la crianza de ganado menor, como parte del autoabastecimiento  territorial.

Significativos resultaron  los aportes  de beneficio social  para instituciones educacionales y sanitarias y en la contribución en la  recuperación de los daños provocados en la provincia  por el paso del  huracán Melissa.

Yrrael Rouseaux Mansfarroll, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores Azucareros, en declaraciones a la prensa, reconoció el  fuerte impacto ocasionado en la ejecución de los planes productivos  del sector,  a causa del  recrudecido bloqueo  del gobierno  de Estados Unidos  contra Cuba.

Y calificó de meritorio lo que están haciendo los obreros industriales y agrícolas en las complejas condiciones que vive la economía del país.

La Demajagua

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