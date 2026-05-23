Conciencia ambiental de una nación: Entrega del Premio Nacional de Medio Ambiente 2026

La frase, dicha por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz hace 34 años en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, resonó este 21 de mayo en el hotel Meliá Cohíba de La Habana.

Allí, bajo el lema “Fidel en la memoria: herencia, conciencia y acción ambiental”, se realizó la XXII edición del Premio Nacional de Medio Ambiente, el máximo galardón del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). La ceremonia también fue un manifiesto de apoyo al General de Ejército Raúl Castro Ruz, cuando el primer ministro Manuel Marrero Cruz tomó la palabra para expresar el firme rechazo contra la nueva artimaña del gobierno estadounidense, con su acusación contra Raúl, bajo los argumentos tergiversados del derribo de las avionetas de “Hermanos al Rescate”.

El escenario fue presidido por Manuel Marrero Cruz; el viceprimer ministro Dr.C. Eduardo Martínez Díaz; el ministro de Citma Dr.C. Armando Rodríguez Batista; el titular de Turismo, Juan Carlos García Granda, y otros altos funcionarios. A ellos se sumaron viceministros, especialistas y personalidades que en ediciones anteriores recibieron el lauro.

Entrega de reconocimiento al Aeropuerto Internacional Abel Santamaria. Fotos: Daniela García Zamora/Radio Progreso

La primera distinción –categoría Entidades productivas y de servicios– recayó en el Aeropuerto Internacional Abel Santamaría de Villa Clara. Un reconocimiento por décadas de trabajo sistemático que han convertido la gestión ambiental en un pilar estratégico. La entidad destaca por sus resultados en la reducción de residuos, eficiencia hídrica y energética y el control de emisiones. La terminal aérea demuestra que la excelencia operacional y la responsabilidad ambiental pueden caminar juntas.

Se reconocieron, además, a tres personalidades con resultados tangibles en la actividad de medio ambiente y en la investigación científica, con aportes relevantes desde la gestión ambiental, constituyendo ejemplos de constancia y crecimiento profesional.

Entrega de reconocimiento al MSc. Frank Huerta. .Fotos: Daniela García Zamora/Radio Progreso

El M.Sc. Frank Huerta López, profesor auxiliar en Matanzas, con 24 años sembrando educación ambiental en el sector turístico impartiendo cursos, entrenamientos de posgrado, conferencias y talleres para los profesionales del sector.

Entrega de reconocimiento a la Dra.C Maria del Carmen Velazco. Fotos: Daniela García Zamora/Radio Progreso

La Dra.C. María del Carmen Velazco Gómez, delegada del Citma en Villa Clara, con una labor de más de 27 años impulsando una gestión con enfoque ciencia-tecnología-sociedad, alineada al Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida).

Entrega de reconocimiento a la Dra.C Maritza García. Fotos: Daniela García Zamora/Radio Progreso

La Dra.C. Maritza García García, presidenta de la Agencia de Medio Ambiente, sumando más de 20 años como investigadora y pedagoga, vinculando la gestión ambiental con la planificación de áreas protegidas y la sensibilización comunitaria.

El ministro Armando Rodríguez Batista fue el encargado de las palabras centrales del evento. El titutal del CITMA subrayó que el Premio Nacional de Medio Ambiente, instituido en 2001, es un “importante estímulo moral” que reconoce la gestión sostenida en favor del desarrollo sostenible de Cuba. Este reconocimiento se enmarca dentro de un contexto global crítico, marcado por “un crecimiento desmedido del militarismo” y por “hábitos de producción y consumo irracionales impulsados en gran medida por el sistema capitalista imperante”, que han acelerado el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, afectando especialmente a los estados insulares.

Frente a este panorama, se destaca que:

“nuestro país… ha logrado implementar una política de sostenibilidad basada en mantener una equilibrada relación entre el medio ambiente y el desarrollo económico”, pese al criminal bloqueo comercial, financiero y económico y al genocida bloqueo energético impuestos por Estados Unidos.

Esa política ambiental se sustenta en la voluntad del Estado y en el aporte de la ciencia cubana, y se traduce en el reconocimiento de instituciones y personalidades que, con ética y compromiso, fortalecen la gestión ambiental, la investigación y la educación.

Los premiados son ejemplo de que “la ciencia, la innovación, la cooperación y la responsabilidad social son los pilares esenciales para avanzar hacia un modelo de desarrollo más resiliente y sostenible”. Su labor, en medio de limitaciones económicas y energéticas, adquiere mayor relevancia y constituye un homenaje a todos los que trabajan por una Cuba ambientalmente responsable.

Al recordar a Fidel en la Cumbre de la Tierra de 1992 y a Raúl en Río+20, cuando reafirmaron que “estamos urgidos de un cambio trascendental”, la propuesta cubana es clara:

“La única alternativa es construir sociedades más justas, establecer un orden internacional más equitativo… y poner los avances de la ciencia y la tecnología al servicio de la salvación del planeta y de la dignidad humana.”

La intervención concluyó con un llamado a la esperanza y la resistencia:

“Cuba aspira a que se impongan la sensatez y la inteligencia humana sobre la irracionalidad y la barbaridad”, cerrando con la arenga: “¡Viva el medio ambiente cubano! ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva Cuba Libre!”.

Entrega de la placa conmemorativa por el centenario de Fidel. Fotos: Daniela García Zamora/Radio Progreso

La ceremonia incluyó además un momento especial: la delegación villaclareña del Citma, representada por María del Carmen Velazco, entregó por única vez una placa conmemorativa por el centenario de Fidel, bajo el lema “La Ciencia en Villa Clara se llama Fidel”.

Como parte del evento, el primer ministro felicitó a los galardonados, evocando la memoria de Fidel y también la del general de Ejército.

Intervención del Primer ministro Manuel Marrero Cruz. Fotos: Daniela García Zamora/Radio Progreso

“…primero felicitar una vez más a todos los reconocidos con este Premio Nacional de Medio Ambiente y además tanto la institución como las personalidades, creo que no cabe la menor duda, y de todo su legado de trabajo y defensa con el medio ambiente” “Yo creo que ha sido muy oportuno el hecho de que se haya destacado la labor de nuestro comandante en jefe, Fidel, a lo largo de los años, precisamente en la protección y el cuidado del medio ambiente.”

Marrero trazó el recorrido histórico que vincula la figura de Fidel Castro con la protección de la naturaleza, recordando sus recorridos junto a Núñez Jiménez en los primeros años de la Revolución y resaltando que :

“esas denuncias enérgicas internacionales que hizo él… allá en Río, eso que pasó a la historia”.

También dedicó espacio a destacar la labor de la ministra Rosa, cuya “sensibilidad” y “brillantez” se reflejaron en proyectos como la inyección de arena en Varadero, “siempre velando que no se destruyera nada, que se preservara todo”, convirtiéndose en un símbolo de cómo la gestión ambiental se integró en el desarrollo turístico del país.

Al hablar de Raúl, recordó que, “no fue solo un gran continuador, sino fue también uno de los vanguardias en el cuidado del medio ambiente”. Ejemplos concretos de su exigencia y sensibilidad, desde dejar pasos para reptiles en los caminos internos de hoteles hasta ordenar la construcción de seis campismos en zonas donde había observado prácticas que dañaban el litoral.

“Yo creo que Raúl merece todo el reconocimiento como una de las personas que de verdad defendió y luchó por el cuidado de nuestro medio ambiente”.

A modo de conclusión de su intervención, y en respuesta a acusaciones externas contra el líder cubano, el Primer ministro reafirmó su apoyo personal y del pueblo con Raúl, frente a las maniobras opresivas de Estados Unidos, en sus intentos de doblegar a la nación y los deseos de la mafia del sur de la florida, ahora con su último ataque, con la acusación contra el general de Ejército:

“…el pueblo de Cuba está y estará siempre con Raúl. Y estamos eternamente agradecidos de su obra, de su continuidad, al legado del comandante en jefe, de su ejemplo personal con el pie puesto en el estribo. Y que le deseamos mucha felicidad en su próximo cumpleaños y mucha vida larga porque lo necesitamos. Así que Raúl, estamos con usted. Muchas gracias.”



(Con información del CITMA y Radio Progreso)

Cubadebate