Estudio revela medida simple que puede reducir las muertes por cáncer de próstata

Una revisión publicada en Cochrane ha concluido que los análisis de sangre pueden prevenir muertes por cáncer de próstata, uno de los más comunes en hombres. Tras analizar seis ensayos con cerca de 800.000 participantes de Europa y Norteamérica, el equipo pudo demostrar que el test de sangre antígeno prostático específico (PSA) puede salvar dos […]

Una revisión publicada en Cochrane ha concluido que los análisis de sangre pueden prevenir muertes por cáncer de próstata, uno de los más comunes en hombres.

Tras analizar seis ensayos con cerca de 800.000 participantes de Europa y Norteamérica, el equipo pudo demostrar que el test de sangre antígeno prostático específico (PSA) puede salvar dos vidas por cada 1.000 hombres evaluados. Sin embargo, esto significa que en la práctica se requiere examinar a 500 varones para prevenir una muerte por este tipo de cáncer.

Según Philipp Dahm, autor principal de la revisión y profesor de Urología de la Universidad de Minesota, “para el paciente adecuado —alguien bien informado, con buena esperanza de vida y que comprende todas las implicaciones de las pruebas de detección—, ahora existe una base de evidencia razonable para justificar una conversación sobre la detección del PSA”.

“Esto representa un cambio importante en la evidencia que los futuros desarrolladores de guías y responsables políticos deberán tener en cuenta”, añadió.

Una conclusión delicada

Por su parte, el sobrediagnóstico sigue siendo un inconveniente fundamental. Las pruebas de detección aumentaron los diagnósticos de cáncer de próstata en un 30 %, generalmente en una etapa temprana. Así, la revisión reveló que se diagnosticaron aproximadamente 36 casos adicionales de esta enfermedad por cada 1.000 hombres examinados, por cada una o dos muertes prevenidas.

El equipo advierte que estas evaluaciones pueden identificar tumores inofensivos que nunca hubieran generado molestias, lo que conlleva tratamientos innecesariamente agresivos y ansiedad para el paciente.

Juan Franco, primer autor de la revisión, sostuvo que el resultado del trabajo “no supone un respaldo generalizado a las pruebas de detección universales”. Asimismo, consideró que “la decisión siempre debe tomarse entre el paciente y su médico, con pleno conocimiento tanto de los beneficios potenciales como de los riesgos muy reales del sobrediagnóstico y los tratamientos innecesarios”.

El estudio también evaluó los nuevos métodos de detección diseñados para mejorar la precisión y evitar biopsias prescindibles, que incluyen la evaluación de múltiples proteínas relacionadas con la próstata y el uso de resonancias magnéticas. No obstante, los investigadores advierten que aún es prematuro confirmar si estas herramientas reducirán la mortalidad o disminuirán los efectos adversos.

Radio Bayamo