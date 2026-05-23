La Revolución cubana ha querido vivir en paz desde su triunfo, pero han sido las sucesivas administraciones estadounidense las que amenazan ese derecho una y otra vez.

Así lo refirió el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez en su cuenta en X, quien alertó que todo es parte de una acelerada construcción mediática para justificar una agresión militar a la Isla, «sueño febril de un reducto de mafiosos de origen cubano».

En ese sentido, admitir que Cuba representa una amenaza para EE.UU «solo puede estar en la mente enferma de algunos funcionarios de la actual administración estadounidense que tienen secuestrada la política hacia nuestra Isla, que mienten descaradamente al pueblo de esa nación y al mundo para justificar una nueva guerra irracional y de un potencial alto costo en vidas humanas para los dos países.

«Ahora lo hacen a niveles extremos, combinan mentiras absurdas, con intimidación militar y privación al pueblo cubano de los más elementales recursos y servicios para su supervivencia cotidiana».

Al pueblo estadounidense, a los políticos decentes de ese país, ratificó, Cuba ni amenaza, ni desafía, ni provoca a EE.UU u otro país del mundo. Cuba es una nación de paz.

Y, agregó, «nos ampara el derecho a la legítima defensa que establecen las normas internacionales.

«Nuestro pueblo, y nuestras Fuerzas Armadas, tienen una larga tradición de lucha, resistencia y victoria forjadas en la Sierra Maestra, Girón y las misiones internacionalistas en África. Ahora no será menos».

Aun así, seguimos apostando que se imponga la cordura, el diálogo y la paz, sentenció Díaz-Canel Bermúdez.

La Demajagua