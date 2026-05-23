Cuba actualiza marco regulatorio para importación y uso de equipos de telecomunicaciones y tecnologías de la información

El Ministerio de Comunicaciones (Mincom) informó desde su perfil en la red social Facebook que fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba las Resoluciones 1 y 2 de 2026, destinadas a actualizar el marco regulatorio sobre importación, fabricación, homologación y uso de equipos de telecomunicaciones y tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Estas disposiciones responden a la necesidad de adecuar normativas precedentes al nuevo Sistema Armonizado de Clasificación de Productos y perfeccionar los procedimientos para el control del espectro radioeléctrico, en correspondencia con el Decreto-Ley 35 de 2021.

La Resolución 1/2026, que derogó la 272/2015, estableció los equipos que personas naturales o jurídicas pueden importar sin carácter comercial sin necesidad de autorización técnica, como celulares, laptops, tablets y memorias USB, y los que sí requieren autorización, como routers, switches y radios portátiles.

El texto definió además plazos de respuesta de hasta 15 días y el procedimiento a seguir en caso de retención en la Aduana.

Por su parte, la Resolución 2/2026, que derogó las 132/2019 y 110/2020, aprobó el nuevo Reglamento para la Autorización Técnica, Certificado de Homologación o de Aceptación de equipos destinados a importadores comerciales, fabricantes y donativos.

Esta norma fijó plazos de 10 días hábiles, costos de 1 200 CUP o 50 USD y una vigencia máxima de cinco años para las certificaciones.

El Mincom indicó que las personas interesadas pueden acceder a su sitio web oficial para más información y la realización de trámites en línea.

Cubadebate