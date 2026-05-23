Presentan actividades para elevar cultura ambiental en Granma

El Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Granma, organiza la jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente, próximo a celebrarse el próximo 5 de junio, bajo el lema central: “Fidel en la memoria: herencia, conciencia y acción ambiental”.

María Isabel Gilart Castillo, subdelegada de Medio Ambiente en la provincia, precisó que la campaña está dirigida a promover la conciencia ambiental desde un enfoque histórico, científico y participativo y a fomentar la acción concreta y colectiva frente a la crisis climática.

Los directivos de la subdelegación de Medio Ambiente en la provincia, junto con especialistas del CITMA en los distintos territorios, dialogaron con representantes de los medios de comunicación sobre las actividades programadas para conmemorar 5 de junio.

En este sentido el mes de junio iniciará con la recogida de materias primas en varios centros escolares, y la posteriormente la premiación del concurso provincial: Adáptate, recicla y construye.

El día 3 de junio se realizará un festival ambiental, en el parque Céspedes, que contará con la presentación de círculos de interés, momentos culturales, expoventas y conferencias con científicos especializados.

Mientas del día 5 de junio tendrá lugar el acto central, evento en el cual será otorgado el Premio Provincial de Medio Ambiente a instituciones, proyectos de desarrollo local y personas naturales.

Se tiene pronosticado, además, efectuar la firma de un “Manifiesto o Compromiso Juvenil Ambiental”, para su divulgación por todo el país.

Adicionalmente se ejecutarán labores de saneamiento ambiental en ríos, playas y comunidades vulnerables y actividades artísticas en la que se puedan intercambiar historias y cuentos, elaborados por niños, inspirados en el pensamiento de Fidel.

Estas acciones persiguen rescatar al planeta de la contaminación plástica como un tributo importante para lograr las metas de desarrollo sostenible, la producción y consumo sostenible, la protección de mares y océanos así como la reparación de ecosistemas y conservación de la biodiversidad.

Además de abordar la necesidad de promover la protección de los ecosistemas de interés nacional, provincial y local, y la aplicación eficiente del modelo económico de Economía Circular, la seguridad alimentaria y la preservación de la salud humana.

La Demajagua