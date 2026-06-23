Impulsará Cámara de Comercio alianzas ganaderas

La Cámara de Comercio de la República de Cuba, junto a GANADERÍAS S.A., el Grupo Empresarial Ganadero y el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, convocó a un encuentro destinado a fortalecer vínculos en el sector ganadero el próximo día 25, a las 10:00 a.m. en el Hotel Nacional.

La cita, a realizarse en la Sala Vedado, según precisa la Cámara desde su perfil en la red social Facebook, incluirá la presentación de la cartera de negocios del sector, con oportunidades de inversión y encadenamientos productivos entre empresas estatales y privadas.

Directivos de GANADERÍAS S.A. y del Grupo Empresarial Ganadero expondrán experiencias sobre proyectos conjuntos que han favorecido la producción nacional y la diversificación de mercados.

Según los organizadores, el evento contempla sesiones de intercambio empresarial B2B, con el objetivo de propiciar contactos directos entre actores económicos interesados en consolidar alianzas estratégicas.

La Cámara de Comercio informó que el acceso estará sujeto a confirmación previa vía digital, admitiendo un representante por entidad, con el propósito de garantizar la calidad de los intercambios.

El Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera destaca que la iniciativa forma parte de la estrategia nacional para atraer capital y fomentar el desarrollo sostenible en la ganadería.

El encuentro se inscribe en el programa de acciones de la Cámara de Comercio para promover sectores priorizados de la economía cubana y ampliar la participación de empresas en proyectos de inversión.

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