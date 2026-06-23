Inició Conferencia Científica Nada tengo mientras no tenga Patria

Durante la sesión inicial la M.Sc. Liliana Alarcón Vázquez impartió la conferencia titulada Francisco Vicente Aguilera: el deber patrio como imperativo moral”, en la que destacó los sacrificios del patriota en pos de la causa independentista.
Igualmente, sesionó el Panel Aguilera, Maceo y Gómez: ideario patriótico y acción revolucionaria, con la participación de renombrados historiadores e investigadores del territorio, mientras las M.Sc. Damiana Pérez Figueredo y Sonia Tornés Mendoza promocionaron libros digitales relacionados con la familia Maceo Grajales.
Entre las actividades programadas destacan la exposición bibliográfica y documental Historiografía e independentismo y el panel Aguilera, Maceo y Gómez: ideario patriótico y acción revolucionaria.
Como cierre del evento, este martes se realizará el acto de ceremonia por el Aniversario 205 del Natalicio de Francisco Vicente Aguilera y Tamayo, en el Retablo de los Héroes, de la capital granmense.
A la apertura asistieron la Primera Secretaria del Partido en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, Ridiel Roblejo Leyva, director provincial de Cultura y otras autoridades del territorio, ocasión en la que se convocó a una nueva cita, a realizarse los días 22 y 23 de junio de 2028.