Inició Conferencia Científica Nada tengo mientras no tenga Patria

La edición XXI de la Conferencia Científica Nada tengo mientras no tenga Patria inició este lunes en la Casa de la Nacionalidad Cubana, de Bayamo, con la presencia de historiadores, especialistas, estudiantes e interesados en los procesos histórico- culturales cubanos del periodo colonial.

Durante la sesión inicial la M.Sc. Liliana Alarcón Vázquez impartió la conferencia titulada Francisco Vicente Aguilera: el deber patrio como imperativo moral”, en la que destacó los sacrificios del patriota en pos de la causa independentista.

Igualmente, sesionó el Panel Aguilera, Maceo y Gómez: ideario patriótico y acción revolucionaria, con la participación de renombrados historiadores e investigadores del territorio, mientras las M.Sc. Damiana Pérez Figueredo y Sonia Tornés Mendoza promocionaron libros digitales relacionados con la familia Maceo Grajales.

Entre las actividades programadas destacan la exposición bibliográfica y documental Historiografía e independentismo y el panel Aguilera, Maceo y Gómez: ideario patriótico y acción revolucionaria.

Como cierre del evento, este martes se realizará el acto de ceremonia por el Aniversario 205 del Natalicio de Francisco Vicente Aguilera y Tamayo, en el Retablo de los Héroes, de la capital granmense.

A la apertura asistieron la Primera Secretaria del Partido en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, Ridiel Roblejo Leyva, director provincial de Cultura y otras autoridades del territorio, ocasión en la que se convocó a una nueva cita, a realizarse los días 22 y 23 de junio de 2028.

La Demajagua