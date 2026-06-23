Semifinal de la Liga Élite entra en pausa por Duelo Oficial

La semifinal de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano no tendrá actividad hoy, en correspondencia con el Duelo Oficial decretado por el fallecimiento del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, informó la comisión organizadora.

El calendario se reanudará mañana miércoles con el segundo desafío entre los Huracanes de Mayabeque y los Leones de Industriales, luego del triunfo inicial de los capitalinos.

En el primer capítulo de la serie se exhibió un guion de altibajos y respuestas inmediatas. Industriales se impuso 5-3 en el Estadio Latinoamericano, en un partido donde la paciencia ofensiva y la gestión del pitcheo marcaron diferencias.

Andy Vargas sostuvo a raya a sus rivales durante cinco episodios, pero el relevo permitió que los Huracanes tomaran momentánea ventaja en el sexto inning, favorecidos por descontrol y boletos con las bases congestionadas.

La reacción azul no tardó. En ese propio capítulo, Industriales aprovechó el relevo visitante y fabricó un racimo decisivo de cuatro carreras, con conexiones oportunas de Andrys Pérez, Eduardo Blanco y un doble clave de Taylon Sánchez.

Pérez volvió a producir en el séptimo para ampliar la diferencia, mientras el bullpen contuvo el empuje final, apenas afectado por un cuadrangular de Frederich Cepeda que cerró el marcador.

Para la reanudación, el alto mando de los Leones anunció a Fher Cejas como abridor, un derecho que ha respondido con solvencia tras su transición desde el relevo, líder del torneo en efectividad y ponches.

Mayabeque, por su parte, dependerá de Kevin Hernández, lanzador de buena velocidad que puede inclinar el duelo si logra estabilidad en la zona de strike.

Se espera otro enfrentamiento cerrado, con dominio alterno y alta carga emocional entre dos conjuntos que han mostrado capacidad de respuesta y disciplina táctica.

En la otra semifinal, Las Tunas marcha con paso firme tras ganar los dos primeros encuentros frente a Holguín, ambos por la vía del nocaut, y también reanudará su calendario tras la jornada de pausa.

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