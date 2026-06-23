Irán condiciona éxito del acuerdo a su cumplimiento por Washington

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario señaló que las negociaciones solo serán fructíferas si se aplican de manera completa y precisa todas las disposiciones contenidas en el acuerdo.
Pezeshkian advirtió que cualquier declaración o postura que se aparte del texto consensuado podría afectar negativamente el curso de las conversaciones.
Asimismo, subrayó que el avance del proceso negociador debe evaluarse a partir del cumplimiento efectivo de las obligaciones acordadas y no mediante declaraciones públicas.
El pasado 14 de junio, Irán y Estados Unidos anunciaron un memorando de entendimiento de 14 puntos, mediado por Pakistán, con el propósito de poner fin al conflicto y resolver sus diferencias a través del diálogo y la negociación.
El documento, denominado “Entendimiento de Islamabad”, entró en vigor el 18 de junio tras ser firmado electrónicamente por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.
El acuerdo contempla disposiciones relacionadas con el fin de las hostilidades, incluida la situación en el Líbano, la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán.