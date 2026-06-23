Irán condiciona éxito del acuerdo a su cumplimiento por Washington

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó hoy que la efectividad de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos depende del cumplimiento pleno de los compromisos establecidos en el memorando de entendimiento suscrito por ambas partes.

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario señaló que las negociaciones solo serán fructíferas si se aplican de manera completa y precisa todas las disposiciones contenidas en el acuerdo.

Pezeshkian advirtió que cualquier declaración o postura que se aparte del texto consensuado podría afectar negativamente el curso de las conversaciones.

Asimismo, subrayó que el avance del proceso negociador debe evaluarse a partir del cumplimiento efectivo de las obligaciones acordadas y no mediante declaraciones públicas.

El pasado 14 de junio, Irán y Estados Unidos anunciaron un memorando de entendimiento de 14 puntos, mediado por Pakistán, con el propósito de poner fin al conflicto y resolver sus diferencias a través del diálogo y la negociación.

El documento, denominado “Entendimiento de Islamabad”, entró en vigor el 18 de junio tras ser firmado electrónicamente por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

El acuerdo contempla disposiciones relacionadas con el fin de las hostilidades, incluida la situación en el Líbano, la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán.

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