Diferendo EEUU-Italia preocupa al empresariado de ambos países

Las tensiones en las relaciones entre Estados Unidos e Italia, tras las ofensas del presidente norteamericano, Donald Trump, a la primera ministra, Giorgia Meloni, preocupa al empresariado de ambos países, señala hoy un reporte

Un análisis publicado en el sitio digital del diario Quotidiano Nazionale refiere que esa incertidumbre se evidenció la víspera durante la CXI Reunión Anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Italia (AmCham Italy) celebrada en Milán, capital de la norteña región de Lombardía, durante la cual se trató de “ofrecer un marco tranquilizador” al sector.

En el evento fue reelecto al frente de esa organización el empresario Stefano Lucchini, quien se apuró en sus declaraciones a asegurar que “las tensiones políticas no están socavando los lazos económicos entre ambos países” los cuales, según consideró, “son capaces de superar cualquier dificultad”, criterio no compartido por muchos de los asistentes.

El pasado viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, canceló una visita a Estados Unidos programada para los días 21 y 22 de junio, tras comentarios ofensivos de Trump contra Meloni.

En declaraciones a un programa noticioso televisivo de la cadena italiana La7, el mandatario estadounidense afirmó que, en la reciente Cumbre del Grupo de los Siete (G7), en Francia, accedió “por lastima” a una foto con Meloni, cuando ella se lo “imploró”, palabras que indignaron a la líder italiana, quien aseguró que se trataba de una falsedad.

Lia Quartapelle, diputada del opositor Partido Demócrata calificó a Trump como “un matón que no tiene reparos en dañar las relaciones con Italia” y valoró de inaceptable “el nivel del cruel insulto” realizado por el mismo contra la primera ministra.

Durante su visita a la ciudad norteamericana de Miami, Tajani tenía previsto participar en un Foro Empresarial Binacional, el cual fue cancelado, así como reunirse con su homólogo, Marco Rubio, para tratar asuntos de interés común.

Lucchini puso énfasis durante el encuentro empresarial del lunes último, con sede en el Museo de Ciencia y Tecnología Leonardo da Vinci, de la capital lombarda, en la buena marcha de los negocios entre ambas partes hasta el momento, con tres mil 350 empresas norteamericanas en Italia, que generan 334 mil puestos de trabajo.

Por su parte, existen cinco mil 954 empresas italianas en Estados Unidos, las cuales dan empleo a unos 300 mil norteamericanos, y en 2025 el comercio binacional alcanzó la cifra récord de 118 mil millones de dólares.

Simone Crolla, director ejecutivo de la AmCham Italy, se refirió a la gravedad del problema surgido a partir de las ofensas de Trump contra Meloni, pero trató de restarle importancia al asunto al señalar que a pesar de tales diferencias “la relación es absolutamente sólida y seguirá siéndolo en el futuro” pues “el dinero y los negocios nunca duermen”.

Sin embargo, Crolla admitió que en 2026 se producirá “cierta contracción”, ante la actual situación, pero señaló como la causa más importante de tal retroceso a “la incertidumbre arancelaria”, agrega la fuente.

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