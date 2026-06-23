Acto municipal de fin de curso de noveno grado en Bayamo

El acto municipal de fin de curso del Noveno grado tuvo lugar en la mañana de este lunes, en el Teatro Bayamo, con la participación de las escuelas de la Enseñanza Media de la capital granmense.

En la ocasión fueron estimulados los alumnos más integrales de cada institución, así como los ganadores de concursos en diferentes asignaturas, y se reconoció, además, la labor de los profesores entrenadores.

De igual modo, se agasajó el trabajo de los metodólogos que alcanzaron el mayor porcentaje de estudiantes concursantes en las distintas disciplinas, entre ellas Física, Química y Biología, además de los guías base de las escuelas Marcos Ramírez, Luz Vázquez y Augusto César Sandino.

La familia, eslabón esencial en el proceso de aprendizaje, acompañó una vez más a los estudiantes, junto a directivos del sector educacional y representantes de la comunidad, en una jornada de reconocimientos y compromisos renovados con la calidad de la enseñanza.

La Demajagua