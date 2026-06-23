México busca retomar envíos comerciales de combustible a Cuba

México quiere reiniciar pronto el envío de petróleo a Cuba, pero no a través de compañías estatales sino de manera comercial y con empresas privadas, dijo este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum durante su habitual conferencia mañanera.

Luego del ilegal ataque de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, Donald Trump firmó el 29 de ese mes una orden ejecutiva en la se valió nuevamente de una declaración de emergencia y calificó a la isla como “amenaza inusual y extraordinaria”, amenazando con imponer aranceles a cualquier nación que suministre directa o indirectamente combustible a la isla.

El bloqueo petrolero, que en virtud del derecho internacional califica como acto de guerra y profundiza el bloqueo económico, comercial y financiero, denunciado como crimen de lesa humanidad y acto de genocidio, ha causado una severa crisis energética en Cuba, con efectos que van desde largos apagones hasta parón productivo, disrupción en el transporte, la educación y los servicios, el abasto de agua y la salud, incluido el funcionamiento de hospitales, generando crisis humanitaria y un repudio internacional a la política de Washington.

El único barco petrolero que ingresó a la isla en lo que va de 2026 fue el ruso Anatoly Kolodkin, que atracó a fines de marzo en la costa norte, cargado con 730.000 barriles de petróleo.

Ahora Sheinbaum quiere aprovechar las nuevas leyes de transformación económica aprobadas por La Habana la semana pasada para retomar el abastecimiento a través de empresarios mexicanos que están en el país caribeño.

“El mecanismo sería a través de empresas particulares que tienen el permiso para llevar el combustible a Cuba”, dijo la mandataria sin dar más detalles.

“Esperamos que se pueda reanudar pronto de manera comercial”, agregó sin precisar cuándo podría hacerse realidad. En paralelo, añadió, México seguirá enviando ayuda humanitaria.

Cubadebate