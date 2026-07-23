Graduados en Bayamo más de 360 nuevos profesionales de la Salud

La Facultad de Ciencia Médicas de Bayamo, Efraín Benítez Popa, graduó este miércoles 364 nuevos profesionales de la Salud, correspondiente al curso 2025-2026.

El Teatro Bayamo acogió las ceremonias de entrega de los títulos a los egresados, que estuvo dividida en tres momentos, durante el transcurso del día, de acuerdo con las especialidades.

La promoción estuvo dedicada al aniversario 67 del triunfo de la Revolución, al 73 aniversario del Asalto a los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, y al centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz, principal inspirador y paradigma en la formación de los profesionales de la Salud Pública cubana.

En las palabras centrales de la ceremonia de graduación de las carreras de Medicina y Estomatología la Dra. Madeleine González Broche, rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, destacó el papel de los nuevos profesionales.

“Ustedes, queridos graduados, eligieron un camino que no se mide en riquezas materiales, sino en el alivio del dolor ajeno. A solo horas del advenimiento del 26 de Julio, reciben sus títulos profesionales 107 médicos y seis estomatólogos, quienes ahora se incorporan a los colectivos laborales en los servicios, la docencia y la investigación, como verdaderos guardianes de la salud”, dijo.

Granma suma a su sistema de Salud otros 172 profesionales

Con anterioridad, en horas de la tarde, también se celebró la graduación de 172 nuevos profesionales de licenciados en Enfermería (49), Tecnólogos de la salud (32) y Técnicos superiores de ciclo corto (91), todos formados bajo los más altos estándares de calidad docente.

De ellos, 126 alcanzaron el Título de Oro, símbolo de excelencia y consagración.

La ceremonia reunió a autoridades universitarias, familiares y representantes de instituciones sanitarias, quienes destacaron el compromiso de esta nueva hornada de egresados con el bienestar de la comunidad.

Granma suma a su sistema de Salud otros 172 profesionales

Con anterioridad, en horas de la tarde, también se celebró la graduación de 172 nuevos profesionales de licenciados en Enfermería (49), Tecnólogos de la salud (32) y Técnicos superiores de ciclo corto (91), todos formados bajo los más altos estándares de calidad docente.

De ellos, 126 alcanzaron el Título de Oro, símbolo de excelencia y consagración.

La ceremonia reunió a autoridades universitarias, familiares y representantes de instituciones sanitarias, quienes destacaron el compromiso de esta nueva hornada de egresados con el bienestar de la comunidad.

En palabras de los directivos, se trata de un triunfo colectivo que honra a la provincia de Granma y fortalece la red de atención médica en el país y los exhortaron a asumir su trabajo con la frente alta y el corazón humilde.

Radio Bayamo