Ultiman detalles en el montaje de casas de contenedores en Bayamo

Como saludo al 26 de julio, día de la Rebeldía Nacional, trabajadores de la Empresa de Construcción y Montaje de Granma, COINGEX, ultiman detalles en las viviendas modulares confeccionadas a partir de contenedores.

Las edificaciones beneficiarán a varias familias bayamesas en el asentamiento conocido como Aeropuerto Viejo, de esta capital provincial, reutilizando los contenedores que cumplieron su ciclo comercial.

Integrada por un equipo de ingenieros, arquitectos, técnicos y obreros, la Brigada Constructora número Dos de GOINGEX se especializa en el montaje industrial, tarea en la tiene una vasta experiencia y excelente confort y estética en los módulos habitacionales.

Unida a fuerzas constructoras del sector no estatal, esta empresa granmense se encarga de la urbanización del enclave, en saludo también al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Construcción y Montaje en Granma es líder del quehacer constructivo en la provincia, y entre sus principales edificaciones figuran la ejecución de naves industriales, silos de almacenaje de alimentos, granos y otros productos, así como el montaje de los Parques Solares Fotovoltaicos en la provincia y territorios vecinos

Radio Bayamo